AMD Zen 4 - data premiery, ceny, specyfikacja techniczna [30.08.2022]

Dyrektor generalny AMD, Lisa Su, potwierdziła, że Zen 4 pojawi się w 2022 roku i będzie to pierwsza architektura procesorów tej firmy, która będzie wykorzystywać 5 nm proces technologiczny.

Trudno uwierzyć, że AMD wypuściło swoje pierwsze procesory Ryzen jeszcze w 2017 roku. Były one oparte na nowej architekturze Zen, zbudowanej od podstaw w ciągu pięciu lat przed premierą. Patrząc wstecz, był to moment definiujący dla AMD, a szerzej dla przyszłości układów do laptopów i desktopów.

W ciągu czterech lat od tego momentu widzieliśmy pięć generacji układów Ryzen i trzy kolejne architektury Zen. Najnowszą z nich jest oparty na architekturze Zen 3 układ Ryzen 5000, który okazuje się być więcej niż równym rywalem dla Intela.

Fot. AMD

AMD Zen 4 - data premiery

Podczas ujawnienia Zen 3 w październiku 2020 roku, główny dyrektor ds. technologii AMD, Mark Papermaster, potwierdził, że Zen 4 jest "w fazie projektowania". Jego prezentacji towarzyszyła następująca oś czasu:

Fot. AMD

Kolejna oficjalna aktualizacja pojawiła się w lipcu 2021 roku, kiedy to CEO AMD, Lisa Su, potwierdziła, że Zen 4 jest na dobrej drodze do premiery w 2022 roku. Jest to mniej więcej zgodne z normalnym cyklem aktualizacji architektury procesorów firmy AMD:

Zen - marzec 2017 roku

- marzec 2017 roku Zen 2 - sierpień 2019 roku

- sierpień 2019 roku Zen 3 - listopad 2020 roku

Jeśli firma miałaby się tego trzymać, Zen 4 pojawiłby się gdzieś pomiędzy lutym a kwietniem 2022 roku.

Twitterowy leakster - @Broly_X1 - twierdził jednak, że pojawi się jeszcze w tym roku:

ZEN4 Raphael announce 2022 9~10? launch 2022 10~11? All I know is about this time — vegeta (@Broly_X1) May 3, 2021

To sugeruje, że oficjalne ogłoszenie Zen 4 może odbyć się między wrześniem a październikiem 2022 roku, przed uruchomieniem około miesiąca później. Rzeczywiście, kolejne wideo "Moore's Law is Dead" na YouTube sugeruje, że Zen 4 zadebiutuje w trzecim kwartale 2022 roku - czyli w dowolnym momencie między lipcem a wrześniem.

Kolejne tweety od @Broly_X1 sugerują, że Zen 4 zadebiutuje wraz z architekturą GPU AMD RDNA 3 w czwartym kwartale 2022 roku:

Q4 2022 — vegeta (@Broly_X1) June 7, 2021

AMD Zen 4 - urządzenia

Oczywiście oficjalna data premiery Zen 4 raczej nie będzie dniem, w którym dostaniemy w swoje ręce urządzenie wykorzystujące tę nową architekturę. Potrzebne będą też nowe układy, które będą na niej bazować. W ciągu najbliższych 18 miesięcy spodziewamy się również otrzymać zarówno układy Ryzen 6000 dla komputerów stacjonarnych, jak i laptopów, choć te ostatnie mogą pojawić się zbyt wcześnie dla Zen 4.

Użytkownicy komputerów PC regularnie sięgają po chipy AMD, aby zaktualizować swoje istniejące maszyny, a głównym ograniczeniem jest kompatybilna płyta główna. Przejście na nowy proces technologiczny 5 nm, jak wskazano na oficjalnym zrzucie ekranu powyżej, prawdopodobnie oznaczać będzie, że płyty główne wykorzystujące istniejące gniazdo AM4 nie będą obsługiwane. Spodziewane jest nowe gniazdo AM5, ale nie będzie ono działać z obecnymi płytami głównymi AMD A520 i X570.

Według Twitterowego leakera - Bits And Chips - nowe gniazdo AM5 przyniesie więcej rdzeni dla procesorów Zen 4 Ryzen:

We will see 24 core Zen4/5 CPUs on AM5 socket. Probably the listed SKUs will be:

Ryzen 9 = 24/20 core

Ryzen 7 = 16/12 core

Ryzen 5 = 8/6 core

Ryzen 3 = 4/2 core — Bits And Chips - Eng (@BitsAndChipsEng) August 19, 2021

Ryzen 5000, bazujący na Zen 3, ma maksymalnie 16 rdzeni, więc jest to spora aktualizacja. Więcej rdzeni nie zawsze daje jednak wzrost wydajności, więc dopiero się okaże, jak duży wpływ będzie to miało w ostatecznym rozrachunku. Leaker, o którym mowa, ma za sobą dość pozytywną historię, jeśli chodzi o wiadomości o komponentach, ale nadal nie ma gwarancji, że zobaczymy 24-rdzeniowy procesor Zen 4.

Zen 4 prawie na pewno trafi w pewnym momencie do układów dla laptopów, choć być może będziemy musieli poczekać do potencjalnej serii Ryzen 7000, aby je zobaczyć. Nawet wtedy procesory te przeznaczone będą do zintegrowania w urządzeniach, więc będą uzależnione od zainteresowania ze strony producentów laptopów.

AMD potwierdza przejście na 5 nm proces technologiczny

Pomimo tak dużego wyprzedzenia w stosunku do spodziewanej premiery, mamy już kilka konkretnych plotek na temat tego, czego możemy spodziewać się po Zen 4.

Pierwsza z nich wcale nie jest plotką - samo AMD potwierdziło, że przejdzie na 5 nm proces technologiczny, w dół z obecnego 7 nm, który znajdziemy w Zen 3. Może to być znaczący ruch, z możliwością zapewnienia tej samej ilości mocy w mniejszej obudowie.

Artykuł WikiChip z marca 2020 roku sugeruje, że przejście na 5 nm może pozwolić TSMC na poprawę gęstości aż o 87% w porównaniu do procesu 7 nm. TSMC współpracuje bezpośrednio z AMD przy produkcji procesorów Ryzen, więc tego typu zyski mogą trafić do układów opartych na Zen 4. Gęstość tranzystorów jest kluczowa dla wydajności procesora, więc może to prowadzić do ogromnych zysków w wydajności.

Kolejny post na blogu Chips and Cheese sugeruje, że może to być nawet 40%, podczas gdy IPC (instrukcje na zegar / instructions per clock) może wzrosnąć o 25%. Artykuł mówi dalej, że wczesne próbki procesorów AMD EPYC wykazują 29% wzrost prędkości w stosunku do obecnej generacji, pomimo posiadania tej samej liczby rdzeni i zegarów.

Nowe gniazdo AM5 od AMD zadebiutuje w Zen 4

Według Wccftech, nowe gniazdo AM5 od AMD zadebiutuje w Zen 4. Platforma ta będzie wymagała nowej architektury, więc ma to sens. Leaker z Twittera - @ExecuFix - ujawnił niektóre z kluczowych specyfikacji AM5:

AM5 ????

- LGA-1718

- Dual-channel DDR5

- PCI-e 4.0

- 600 series chipset — ExecutableFix (@ExecuFix) May 22, 2021

Kolejne tweety sugerują, że istniejące gniazdo procesora 40x40 mm pozostanie, ale PCIe 5.0 będzie zarezerwowane dla układów klasy korporacyjnej.

IPC układów Zen 4 ze znaczną poprawą w stosunku do Zen 3

Pojawił się duży przeciek na temat Zen 4 dzięki kanałowi YouTube "Moore's Law is Dead":

Kluczowe nowe informacje dotyczą poprawy IPC (instrukcji na zegar) układów Zen 4 o około 25% w stosunku do Zen 3. Architektura będzie potencjalnie wspierać 24-rdzeniowy procesor, ale jest mało prawdopodobne, że będzie miało to miejsce wśród procesorów początkowo dostępnych - oczekujcie, że te będą maksymalnie 16-rdzeniowe.

Teraz wydaje się to mało prawdopodobne, że w serii Ryzen 6000 pojawi się 24-rdzeniowy procesor o nazwie kodowej "Raphael". Kolejny tweet od wiarygodnego leakera - @ExecuFix - zdaje się potwierdzać, że będzie to maksymalnie 16 rdzeni:

16 cores it is for Raphael ???? — ExecutableFix (@ExecuFix) July 13, 2021

Jest to skonsolidowane przez innego leakera - Patrick Schur - więc prawdopodobnie będziemy czekać do co najmniej Ryzen 7000 na 24 rdzenie.

Raphael ????

- up to 16 Cores

- up to 170 W

- 5 nm — Patrick Schur (@patrickschur_) July 13, 2021

Powyższe wideo konsoliduje również pewne informacje, które zostały już ujawnione. Sugeruje, że układy Zen 4 będą wykorzystywać 5 nm proces technologiczny zaprojektowany przez TSMC. Spodziewane jest wsparcie dla pamięci RAM DDR5, a także zwiększenie liczby ścieżek PCIe 4.0 z 24 do 28.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

64-rdzeniowe procesory Genoa 7004 w połowie 2022 roku

Do tego dochodzą nowe, high-endowe procesory "Genoa 7004", wyszczególnione w wyciekłej liści premier odkrytej przez Videocardz. Będą one wyposażone w ponad 64 rdzenie i mają pojawić się na rynku w połowie 2022 roku, zanim w pierwszym kwartale 2023 roku zadebiutują układy '3004' z 32/64 rdzeniami.

Znany leaker CPU - @Broly_X1 - wydaje się potwierdzać te wieści:

Wow, ZEN4 is really more than 96 cores.I was skeptical when I first saw this news in Chiphell. Now I can also confirm that ZEN4 is up to 128 cores. — vegeta (@Broly_X1) June 14, 2021

Jeśli to prawda, będzie to oznaczać, że Zen 4 obsługuje dwa razy więcej rdzeni niż obecny Zen 3. Oczekuje się również podwojenia maksymalnej liczby rdzeni (256 z 128). Może to potencjalnie przynieść ogromny wzrost wydajności procesorów opartych na Zen 4.

AKTUALIZACJA 16.01.2022

Procesor AMD Epyc Genoa na zdjęciu

Jak wiemy, procesory Epyc Genoa mają mieć swoją oficjalną premierę w drugiej połowie tego roku. Jak się jednak okazuje, producent już zaczął dostarczać partnerom próbki inżynieryjne tych układów. Nieoficjalne informacje podają, że na ten moment przygotowano modele zawierające kolejno 16, 32 i 96 rdzeni. Oprócz tego, otrzymaliśmy również zdjęcie jednego z procesorów.

Other A0 ES' are a 96-core ES2 (OPN 100-000000475-16) and a 32-core ES2 (OPN 100-000000479-10) — ExecutableFix (@ExecuFix) January 10, 2022

Od razu uwagę zwraca rozmiar procesora - mierzy 72 mm × 75,4 mm. Korzysta również z nowej podstawki SP5 (LGA 6096), która jest dużo większa od obecnie wykorzystywanej SP3 (LGA 4094). Procesor został także poddany prześwietleniu promieniami rentgenowskimi, dzięki czemu rozpoznano jądro cIOD i dwa jądra CCD. Taka informacja każe my myśleć, że mamy do czynienia z 16-rdzeniowym modelem.

Fot. VideoCardz Fot. VideoCardz Fot. VideoCardz

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Procesory na bazie architektury Zen 4 czeka spora podwyżka cen

Jak informuje serwis DigiTimes, na podstawie swoich najnowszych analiz i szacunków, wzrosty cen procesorów i kart graficznych w 2022 roku będą niemal pewne. Podwyżki te dotkną obecne i przeszłe produkty przez zbytnie uzależnienie od firmy TSMC.

Wydaje się, że na tej sytuacji najbardziej ucierpi oferta AMD, gdyż firma ta polega wyłącznie na fabrykach TSMC. Możemy spodziewać się wzrostu cen procesorów wyprodukowanych w 7 nm procesie technologicznym, które obecnie obejmują architekturę AMD Zen 2 i Zen 3 oraz 5 nm procesie technologicznym, które posłużą do produkcji przyszłych Ryzen 7000 na bazie Zen 4. DigiTimes nie wspomina jednak nic o kartach graficznych AMD RDNA2, lecz ich cena najprawdopodobniej również wzrośnie.

AKTUALIZACJA 20.06.2022

Według Greymon55, znanego Twitterowego Leakera, AMD wprowadzi na rynek 4 modele procesorów opartych o architekturę ZEN4. Układy będą produkowane z wykorzystaniem 5 nm technologii litograficznej w zakładach TSMC. Wspomniane w przecieku modele są następcami wprowadzonych w 2020 roku modeli układów Ryzen serii 5000.

Topowym modelem miałby być 16 rdzeniowy Ryzen 9 7950X. AMD oficjalnie nie udostępniła jeszcze specyfikacji nadchodzących układów, ale śmiało możemy założyć, że ilość rdzeni oraz wątków na pewno nie będzie mniejsza niż w poprzedniku. Mógłby to być pierwszy procesor Ryzen z TDP wynoszącym170W. W zeszłym miesiącu AMD potwierdziło, że takie TDP zostanie zastosowane w wysokiej klasy jednostkach przeznaczonych dla komputerów stacjonarnych, ale nie sprecyzowała jakie to modele. Co więcej, początkowa oferta obejmowałaby modele również modele 7900X, 7800X i 7600X.

7950X

7900X

7800X

7600X

7700X is still not in the first lineup. — Greymon55 (@greymon55) June 17, 2022

Ten sam przeciek podał również sugerowaną cenę detaliczną Ryzena 9 7950X, jednak od tego czasu ten tweet został usunięty. Według Greymon55, że wynosiła by 5999 Juanów czyli w rzeczywistości mniej niż sugerowana cena detaliczna 5950X w momencie premiery (6049 Juanów). Należy jednak zauważyć, że plotki o cenach prawie nigdy nie są dokładne, zwłaszcza z trzy miesiące przed premierą.

fot. wnxod

Dodatkowo podczas prezentacji w Chinach (zapewne dla lokalnych sprzedawców i dystrybutorów) poznaliśmy prawdopodobną datę premiery nadchodzących jednostek. Zgodnie z jednym ze slajdów prezentacji, nowa seria procesorów AMD może być dostępna w sprzedaży już 15 września.

Zaktualizujemy ten artykuł, gdy tylko dowiemy się więcej na temat Zen 4. Są już także informacje na temat jego następcy - sprawdź nasz przewodnik po architekturze Zen 5. Być może zainteresuje Cię także więcej informacji na temat procesorów z serii Ryzen 6000, które mają być ostatnią generacją przed przejściem AMD na architekturę Zen 4 z serią Ryzen 7000.

AKTUALIZACJA 30.08.2022

Firma AMD zaprezentowała w końcu oficjalnie serię procesorów Ryzen 7000. Nowe układy to pierwsze jednostki wykorzystujące architekturę ZEN 4. Na chwilę obecną procesory trafią tylko do komputerów osobistych, a premiery mobilnych wariantów powinniśmy się spodziewać już na początku 2023 roku.

Specyfikacja zapowiedzianych modeli prezentuje się następująco:

Model Liczba rdzeni / wątków Maksymalne taktowanie w trybie Boost / bazowe Całkowita poj, pamięci podręcznej

(cache) Współczynnik TDP CENA MSRP AMD Ryzen 9 7950X 16/32 5,7 / 4,5 GHZ 80 MB 170 W 699 USD AMD Ryzen 9 7900X 12/24 5,6 / 4,7 GHZ 76 MB 170 W 549 USD Ryzen 7 7700X 8/16 5,4 / 4,5 GHZ 40 MB 105 W 399 USD AMD Ryzen 5 7600X 6/12 5,3 / 4,7 GHZ 38 MB 105 W 299 USD

Przypominamy, że Ryzeny serii 7000, to pierwsze układy AMD produkowane w 5 nm procesie technologicznym, a także pierwsze, które skorzystają z nowego gniazda płyty głównej AM5. Według zapewnień z strony AMD możemy oczekiwać nawet 29 % wzrostu wydajności w porównaniu z Ryzen 5000. Oczywiście padły też deklaracje, że nowe produkty są lepsze również od rozwiązań Intela, w tym w grach nawet od jednostek Alder Lake. Nie możemy się doczekać, żeby samemu zweryfikować te doniesienia podczas naszych testów.

fot. AMD fot. AMD fot. AMD

Warto odnotować, że AM nie zdecydowało się na podniesienie ceny nowych procesorów. Topowy model Ryzen 9 7950x jest nawet o 100 dolarów tańszy na premierę od Ryzena 9 5950X. I choć moglibyśmy się cieszyć, że w czasach szalejącej inflacji, AMD nie podnosi cen, to musimy pamiętać również że kurs dolara jest historycznie wysoki. Z tego też względu nie liczył bym, że w naszych rodzimych sklepach układy znajdziemy taniej.

fot. AMD

Jak już wspominaliśmy, nowe układy będą wykorzystywać płyty główne AM5 - 1718-pinowe gniazdo typu LGA. Plusem jednak jest to, że nowość będzie fizycznie kompatybilna z gniazdem AM4 pod względem chłodzenia. Jeśli masz istniejący układ chłodzenia Ryzen 5000, będzie on pasował dla układów Ryzen 7000. Co więcej, dyrektorzy powiedzieli również, że AMD zobowiązało się do obsługi AM5 co najmniej do 2025 roku, kontynuując dziedzictwo gniazda AM4 .

fot. AMD

Firma AMD zaprojektowała cztery chipsety dla płyt głównych AM5, które będą obsługiwać rodzinę Ryzen 7000: X670 Extreme, X670, B650 Extreme i B650. Płyty z serii X są budowane z myślą o przetaktowywaniu i dostarczaniu jak największej wydajności. Jednak to wszystkie modele mają zapewnić obsługuję pamięci DDR5 i PCI Express 5.0. Dodatkowo modele z dopiskiem „Extreme” udostępnią standard PCIe 5 zarówno dla układów graficznych , jak i pamięci SSD. Zastosowanie pamięci DDR5, wymusiła wprowadzanie nowego rozwiązania dla platformy AMD: EXtended Profiles for Overclocking, znaną również jako AMD EXPO. W dużym uproszczeniu jest to odpowiednik i odpowiedź na XMP 3.0 Intela.

Nowe procesory i płyty główne będą dostępne w sprzedażny 27 września.