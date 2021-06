AMD Zen 4 - data premiery, możliwości, urządzenia, specyfikacja [aktualizacja 11.06.2021]

AMD zaprezentowało architekturę Zen 3 w październiku 2020 roku, ale już mamy pierwsze informacje o Zen 4. Jaki skok jakościowy nas czeka?

Choć ciężko w to teraz uwierzyć, AMD wprowadziło na rynek pierwszy procesor Ryzen zaledwie cztery lata temu, w 2017 roku. Stworzył go od podstaw, co zajęło pięć lat. Moment premiery zmienił bieg wydarzeń na rynku laptopów i sprawił, że pojawiła się na nim mocna konkurencja. W chwili obecnej ostatni hit AMD to oparty na architekturze Zen 3 to procesor Ryzen 5000, będący poważnym przeciwnikiem procesorów Intela. A już pod koniec tego roku mają pojawić się modele Ryzen 6000 - dla nich z kolei konkurencją będą Intel Tiger Lake z serii H. A kiedy można spodziewać się układów opartych o Zen 4?

AMD Zen 4 - data premiery

Architektura Zen 3 została zaprezentowana stosunkowo niedawno - w październiku 2020 roku. Podczas pokazu Mark Papermaster, pełniący w AMD funkcję Chief Technology Officer, powiedział, ze Zen4 jest już opracowywane i pokazał następujący harmonogram:

Zen - marzec 2017

Zen 2 - sierpień 2019

Zen 3 - październik 2020

Zen 4 - 2022

Tak więc do premiery Zen 4 poczekamy do 2022 roku, a w jakim miesiącu się odbędzie? Póki co przecieki mówią o lutym lub kwietniu. Jednak jakakolwiek data by nie była, nie oznacza to, że od razu pojawią się urządzenia z procesorami korzystającymi z nowej architektury. Data ukończenia prac oznacza, że będzie można tworzyć korzystające z niej procesory. W przypadku Zen 3 czas oczekiwania na procesory Ryzen 6000 wynosi około 18 miesięcy!

W czerwcu pojawiły się informacje mówiące o premierze Zen 4 dopiero w październiku lub listopadzie 2021 roku.

AMD Zen 4 - urządzenia

W związku z powyższym jeszcze zdecydowanie za wcześnie, aby podać, jakie urządzenia będą korzystać z procesorów z Zen 4. AMD planuje przejść na proces produkcji 5nm, co oznacza, że płyty główne korzystające z socketu AM4 nie będą kompatybilne z nowymi procesorami. Wniosek? Pojawi się socket A5, jednak nie będzie przeznaczony dla obecnych płyt głównych AMD A520 oraz X570. Prawdopodobnie pojawi się również rodzina Ryzen 7000, przeznaczona dla urządzeń przenośnych. Nawet jeśli będą to procesory zintegrowane, producenci sprzętu staną przez zadaniem opracowania metod ich montażu.

Najnowsze informacje podają, że procesory wykonane z Zen4 będą mieć 64 rdzenie. Jednym z nich będzie Genoa 7004 - data premiery to połowa roku 2022. Potem dopiero pojawi się procesor z oznaczeniem 3004 - tu będą dostępne 32 i 64 rdzenie. Na rynek trafi w pierwszym kwartale 2023 roku.

AMD Zen 4 - specyfikacja

Jak na razie specyfikacja opiera się głównie na plotkach. Jedyna potwierdzona informacja to korzystanie z procesu technologicznego 5nm - pochodzi ona od samego AMD, co widać zresztą na pierwszej grafice. Przejście na taki proces oznacza zapewnienie takiej samej mocy przy mniejszych gabarytach. A teraz czas na plotki:

WikiChip podało, że przejście na 5nm odbędzie się przy wykorzystaniu technologii opracowanych przez TSMC. W porównaniu z 7nm może to zapewnić gęstość większą o 87% . TSMC współpracuje z AMD przy produkcji obecnych Ryzenów, więc wydaje się naturalnym, że będzie działać przy kolejnych. A ponieważ gęstość upakowania tranzystorów jest kluczowa dla wydajności, Zen 4 może mieć naprawdę mocne osiągi;

. TSMC współpracuje z AMD przy produkcji obecnych Ryzenów, więc wydaje się naturalnym, że będzie działać przy kolejnych. A ponieważ gęstość upakowania tranzystorów jest kluczowa dla wydajności, Zen 4 może mieć naprawdę mocne osiągi; przeciek na blogu Chips and Cheese donosi o wydajności o 40% większej przy IPC podniesionym o 25%.

AKTUALIZACJA 11.06.2021:

Kolejne informacji mówią o sockecie AM5, który pojawi się wraz z Zen 4. Jego specyfikcja prezentuje się następująco:

LGA 1718

DDR 5 w trybie dual channel

PIC-e 4.0

chipsety 600

Jak na razie to wszystko na ten temat, jednak tekst będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych informacji na temat Zen 4.

Źródło: TechAdvisor