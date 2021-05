AMD Zen4 "Raphael" uchwycony na zdjęciu

W sieci pojawiło się zdjęcie socketu AMD AM5 ze wsparciem dla procesorów LGA1718. Ma on być używany dla serii procesorów i nazwie kodowej "Raphael", które pojawią się - prawdopodobnie - w przyszłym roku.

Źródłem przecieku jest użytkownik Twittera o pseudonimie ExecutableFix, który podał także informację o TDP układu - ma ono wynosić 120 W, będzie jednak także dostępny wariant 170 W. To drugie tylko w edycjach specjalnych. Ponadto procesor ma posiadać wsparcie dla pamięci DDR5, ale bez obsługi DDR4. Znajdziemy tu 28 szyn PCI Express, co jest ulepszeniem w stosunku do Zen3 (24 szyny). W przeciwieństwie do procesorów LGA1700, AMD Zen4 Raphael będzie wspierać jedynie standard PCIe Gen4.

Pełna specyfikacja Raphaela jest jeszcze nieznana, ale pogłoski mówią, że AMD zdołało umieścić w układzie więcej jednostek oblcizeniowych, nich dotychczas. Takie rozwiązanie widzimy w czwartej generacji EPYC. AMD Raphael będzie prawdopodobnie przeznaczony dla linii Ryzen 7000, a także innych układów Zen4, jak Genoa czy APU Phoenix. Ostatnie doniesienia mówiły o jego pojawieniu się na rynku w czwartym kwartale 2022 roku. Ma być uzupełnieniem dla układów Raptor Lake.

Źródło: VideoCardz