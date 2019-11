AMD dominuje w Europie i USA

Rywalizacja pomiędzy AMD a Intelem trwa w najlepsze i jak na razie szala zwycięstwa przechyla się na stronę tej pierwszej firmy.

Według ankiety przeprowadzonej przez European Hardware Association (EHA), w ciągu dwóch ostatnich lat popularność rozwiązań AMD zwiększyła się aż o 50%. Wzięło w niej udział 10 000 mieszkańców Europy. Na pytanie, jaki procesor do desktopa chcą nabyć, 60% z nich odpowiedziało "AMD". Jak oceniają eksperci z EHA, popularność producenta zaczęła zauważalnie rosnąć od momentu pojawienia się procesorów Ryzen - dzięki nim zaoferował użytkownikom doskonały stosunek jakości do ceny. W podobnej ankiecie, przeprowadzonej w 2018 roku, na AMD wskazywało tylko 40% respondentów.

Źródło: EHA

Co ciekawe, ocenia się, że popularność AMD wzrosła o 10% tylko w ubiegłych dwóch miesiącach. Ma być to związane z trzecią generacją Ryzenów. Producent przygrywa natomiast na polu kart graficznych - 72,8% ankietowanych preferuje Nvidię i jej GeForce. Trzeba jednak zauważyć, że popularność kart graficznych AMD powoli wzrasta - obecnie chciałoby je mieć 23% badanych, a pół roku wcześniej było ich 19%, a więc AMD zalicza wzrost zainteresowania tymi podzespołami o 4%. Co ciekawe - i co pokazuje powyższa infografika - najmniej popularne wśród Europejczyków jest połączenie procesor Intela - karta graficzna AMD.

Jak zauważa TechSpot, AMD jest popularniejsze nie tylko w Europie. W kategorii procesorów na liście sprzedaży Amazon dwa pierwsze miejsca to modele AMD. Podobnie w Japonii - procesory tego producenta są najczęściej kupowanymi.