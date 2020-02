AMD dostarczyło o 22,6% kart graficznych więcej w Q4 2019

AMD ma co świętować. Koniec roku zamknięto z przytupem.

Według Jon Peddi Research dostawy kart graficznych produkowanych przez AMD wzrosły w czwartym kwartale 2019 roku o 22,6 procenta. Niestety dobrą passę może popsuć epidemia koronawirusa.

Źródło: pcworld.com

W ostatnim kwartale 2019 roku ogólne dostawy kart graficznych wzrosły o 3,4 procenta. Wszystko między innymi dzięki nowym kartom graficznym, które pojawiły się na rynku w 2019 roku. Za większość dostaw w ostatnim kwartale odpowiadali zieloni.

AMD odnotowało aż 22,6 procentowy wzrost dostaw kwartał do kwartału. W przypadki Nvidii nastąpił spadek o 1,9 procenta.

Mimo tego to własnie Nvidia, a nie AMD dostarczyła najwięcej kart graficznych w czwartym kwartale 2019 roku.

Zieloni posiadają udziały na rynku na poziomie 63 procent. Dwaj najwięksi konkurencji - AMD oraz Intel mogą pochwalić się odpowiednio 19% i 18%.

W porównaniu z poprzednik kwartałem (Q3 2019) dostawy komputerów z wbudowanymi dyskretnymi kartami graficznymi pozostały na bardzo porównywalnym poziomie. Spadek według Jon Peddi Research wynosi zaledwie 0,19%. Łącznie 31,9% dostarczonych na rynek w Q4 2019 komputerów posiadało dodatkową kartę graficzną.

Całkowity rynek komputerów PC wzrósł w porównaniu do trzeciego kwartału o 1,99%. Zawdzięczamy to między innymi okresowi świątecznemu. W ujęciu rok do roku rynek PC wzrósł o 3,54%. Całkowita wartość sprzedaży kart graficznych w Q4 2019 wyniosła 93 miliony sztuk.

Niestety sielanka może nie potrwać długo, a wszystkiemu winien będzie koronawirus. Podobno COVID-19 ma ogromny wpływ również na rynek kart graficznych. Sytuacja na świecie negatywnie wpływa na produkcje podzespołów komputerowych.

Po trzech kwartałach, w których kwartał do kwartału rynek kart graficznych nieprzerwanie rósł może okazać się, że w Q1 2020 sprzedaż znacząco spadnie. Wszystkiemu winne fabryki, które pracują w ograniczonym zakresie i nie są w stanie dostarczyć tylu układów, ile potrzebują producenci sprzętu komputerowego.

Źródło: tomshardware.com