AMD i Samsung wprowadzą grafikę Radeon do urządzeń mobilnych

Następny Galaxy może mieć grafikę Radeon - to efekt nawiązania współpracy pomiędzy Samsungiem a AMD.

Tydzień po tym, gdy na targach Computex AMD pokazało architekturę Radeon "RDNA", zastosowaną w Navi, ogłoszono współpracę pomiędzy producentem a firmą Samsung. Cel to dostarczenie układów graficznych Radeon do urządzeń przenośnych. A konkretnie: Samsung zapłaci AMD za możliwość używania RDNA w swoich urządzeniach - oczywiście będą to przede wszystkim smartfony, ale również i tablety południowokoreańskiego producenta. Jak powiedziała szefowa AMD, dr Lisa Su: "To strategiczne partnerstwo pozwoli pokazać pełnię możliwości naszych wysokowydajnych układów Radeon RDNA i ulokować je na rynku mobilnym, znacząco poszerzając ekosystem dla deweloperów oraz samych użytkowników". Mówiąc krócej: AMD wychodzi poza komputery i laptopy.

amd radeon navi rx 5700

Obecnie udział Radeonów na rynku jest znacznie mniejszych niż konkurencyjnych GeForce od Nvidia - wynosi 14,9% - karty graficzne AMD działają w ponad 400 milionach urządzeń, co AMD zawdzięcza swoim agresywnym kampaniom oraz współpracy z producentami topowych konsol. Radeon znajduje się w obudowie zarówno Xbox One, jak i PlayStation 4, a będzie i w "piątce" (Sony ogłosiło, że PlayStation 5 będzie wykorzystywać specjalnie przygotowany procesor, łączący w jednej jednostce cechy Radeon RDNA z Ryzen). W ubiegłym roku AMD Radeon znajdował się w 53% maszyn gamingowych na świecie - wliczając w to wspomniane konsole. Teraz AMD znalazło dla siebie kolejną, lukratywną gałąź - Samsung ma ponad 45% rynku Androida, a poza korzystaniem z procesorów Snapdragon i układów graficznych Adreno, ma także swoje układy Exynos dla wielu urządzeń przeznaczonych na globalny rynek. Są one mniej wydajne od propozycji Qualcomm, jednak dodanie do nich Radeonów może to zmienić.

Ale co konkretnie daje wspominana w tym tekście parokrotnie architektura RDNA? Do końca nie mamy pewności; AMD pokazało tylko Radeon RX 5700 na targach, mówiąc, że zaoferuje 25% lepszą wydajność zegara oraz 50% lepszą wydajność na wat w porównaniu z Radeon Vega. Więcej informacji na ten temat będziemy mieć już za kilka dni, na targach E3, które rozpoczną się 10 czerwca.