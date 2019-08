AMD: kolejna generacja Threadripper, brak CrossFire

AMD nie zamierza dalej rozwijać technologii pozwalającej na łączenie kart graficznych. Procesory Threadripper kolejnej generacji w przyszłym roku.

Fani procesorów AMD Threadripper powinni być zadowoleni. Dyrektor naczelna przedsiębiorstwa Lisa Su powiedziała w poniedziałek, że więcej szczegółów na temat najnowszych układów Threadripper pojawi się już niebawem.

Źródło: pcworld.com

Lisa Su uczestniczyła jako prelegent na konferencji Hot Chips na Uniwersytecie Stanforda, kiedy to została poproszona o przedstawienie szczegółowych informacji na temat kolejnej generacji procesorów wysokiej wydajności Threadripper. W serii pytań zadanej przez dziennikarza Anandtech Lisa Su kilkukrotnie udzieliła informacji, które nie zawsze były ze sobą zgodne. W kwestii daty premiery dowiedzieliśmy się, że układy pojawią się "wkrótce", a jednocześnie "wcześniej, niż za rok". Ostatecznie Su zobligowała się do przedstawienia szczegółowych informacji jeszcze w 2019 roku.

Komentarze przedstawicieli AMD zaczęły pojawiać się po nieobecności układów Threadripper na targach Computex Taipei 2019. Nie oznacza to jednak, że firma zapomniała o swoich wydajnych procesorach. Niestety ku rozżaleniu fanów nowe układy nie zadebiutowały na Computex, a dodatkowo AMD nie przedstawiło żadnych szczegółowych informacji na ich temat.

Lisa Su przy okazji wypowiedzi o najnowszych procesorach AMD Treadripper zapytana została również o technologię AMD CrossFire, która pozwala na łączeniu kart graficznych w celu zwiększenia ich wydajności. Dyrektor AMD odpowiedziała, że trendy wieloprocesorowe sprzed kilku lat minęły. Su poinformowała, że wydajność procesorów graficznych nadal będzie rosła w bardzo szybkim tempie i dodała, że technologia CrossFire nie jest w chwili obecnej najistotniejsza.

Konstrukcja procesora staje się coraz bardziej skomplikowana

Su na konferencji Hot Chips skupiła się na stale rosnącej złożoności procesu produkcyjnego procesorów. Jako przykład podawane były chipy serwerowe, które przygotowywane są do pracy na najwyższych obrotach przez 24h/7. Według dyrektora naczelnego AMD wydajność procesora została podzielona na wiele aspektów projektowych. Firma stale dąży do poprawy architektury, zwiększenia wydajności krzemu wykorzystywanego do produkcji procesorów oraz zarządzania energią i wielu innych czynników.

W chwili obecnej według AMD sytuacja się zmienia. Firma wraz z innymi producentami układów scalonych musi skupić się również na wydajności oprogramowania i wzajemnym połączeniu procesora z innymi podzespołami komputera. Mowa o magistralach wejścia/wyjścia oraz przepustowości pamięci. Su powiedziała również, że firma AMD rozważa budowę własnych rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym, które miałyby poprawić prędkość wykonywania niektórych instrukcji.

Dyrektor naczelna zapowiedziała, że AMD będzie starało się być dużym graczem na rynku układów AI, które obecnie stają się coraz modniejsze.

To czy AMD zbuduje własny układ AI pozostaje na razie kwestią otwartą, a żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Lisa Su wykorzystała też konferencję na Uniwersytecie Stanforda, aby zachęcić innych producentów to nawiązania wspołpracy z AMD, aby zbudować nowy wydajny ekosystem sprzętowy. Jako przykład podano architekturę serwerową Power9, która została zaprojektowana przez IBM we współpracy z NVidią.