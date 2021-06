AMD kończy wsparcie dla trzech rodzin kart graficznych

AMD nie będzie tworzyć dla nich sterowników, nie otrzymają także wsparcia dla nowych rozwiązań. O jakie karty graficzne chodzi?

AMD ogłosiła koniec wsparcia dla rodzin Fury, 200 oraz 300. Wypuszczony dzisiaj sterownik Adrenalin 21.6.1 nie jest już dla nich przeznaczony. Trafiają one do "archiwum", czyli - mówiąc mniej przyjemnie - na śmietnik historii. Ostatnim dla nich jest oznaczony numerem 21.5.2. Oznacza to również brak łatek zabezpieczających ewentualne exploity, a więc dalsze ich użytkowanie wiąże się z niebezpieczeństwem.

Kolejne na liście do pożegnania są karty z serii Radeon 7000 (debiutowały w 2011 roku) oraz HD 8000 (pojawiły się w ubiegłym roku). Wycofane teraz są młodsze - Radeon 200 to rok 2013, a wersja odświeżona 2014. Jeśli chodzi o Fury, to niedawno minęło sześć lat od ich debiutu - miał miejsce 2015 roku. Ogólnie mówiąc, "era Keplerów" dobiega końca. Pełna lista kart graficznych, które nie są już wspierane przez AMD, prezentuje się następująco dla desktopów:

AMD APU - Radeon R4, R5, R6, R7

AMD Pro A - Radeon R5, R7

AMD Athlonz Radeon R3

AMD Sempron z Radeon R3

AMD Radeon R9 Fury R9

AMD Radeon R9 300

AMD Radeon R9 200

AMD Radeon R7 300

AMD Radeon R7 200

AMD Radeon R5 300

AMD Radeon R5 200

AMD Radeon HD 8500 – HD 8900

AMD Radeon HD 7700 – HD 7900

Mobilne:

AMD A PRO z grafiką Radeon

AMD FX z Radeon R7

AMD E z Radeon R2

AMD Radeon R7 M400

AMD Radeon R9 M300

AMD Radeon R7 M300

AMD Radeon R5 M300

AMD Radeon R9 M200

AMD Radeon R7 M200

AMD Radeon R5 M200

AMD Radeon HD 8500M – HD 8900M

AMD Radeon HD 7700M – HD 7900M

Źródło: VideoCardz