AMD na poważnie zabiera się za Chromebooki - oto dedykowane układy

AMD atakuje kolejny segment rynkowy. Tym razem celem czerwonych stały się przystępne cenowo Chromebooki. Już wkrótce na rynku pojawią się modele z dedykowanymi układami Ryzen oraz Athlon.

Spis treści

AMD nie przestaje zadziwiać. Okazuje się, że plotki z maja tego roku o nowych układach Ryzen dedykowanych dla komputerów z systemem operacyjnym Chrome OS okazały się prawdą.

Na zorganizowanym we wrześniu briefingu prasowym czerwoni przedstawili swoje zamiary względem Chromebooków. Na rynku debiutują "nowe" układy z literką C na końcu. Dlaczego słowo nowe pojawiło się w cudzysłowach. Przedstawiciele nie ukrywają, że układy wcale nie są nowe. Literka C ma ułatwić identyfikacje Chromebooków z procesorami AMD.

W tym miejscu warto przypomnieć, że na rynku dostępnych jest kilka komputerów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Chrome OS, które wykorzystują procesory AMD. Mowa o układach A4 i A6, które zostały zaprezentowane podczas targów CES na początku 2019 roku.

AMD uważa, że rynek Chromebooków rozrósł się na tyle, że nie można go już lekceważyć. W chwili obecnej jest to jeden z najszybciej rosnących rodzajów komputerów.

Trzy rodzaje użytkowników = trzy rodzaje procesorów na każdą kieszeń

AMD podzieliło użytkowników Chromebooków na trzy sektory: edukację, biznes oraz użytkowników domowych.

To właśnie dla tych trzech grup dedykowane są nowe układy, które już wkrótce pojawią się w nowych laptopach pracujących pod kontrola Chrome OS. Okazuje się, że Chromebooki to obecnie coraz większe komputery, które często podłączane są do dodatkowego monitora, a w niektórych przypadkach służą jako jedyna maszyna robacza użytkownika. Nie bez znaczenia jest fakt, że obsługa Linuxa oraz aplikacji z Androida znacząco poszerzyły możliwości Chromebooków.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe na półkach sklepowych pojawią się komputery z trzema rodzajami procesorów:

dotychczasowymi AMD A

Nowymi Athlonami 3000 z literką C

Nowymi Ryzenami 3000 z literką C

Bazowe modele otrzymają starsze układy AMD A, które są bardzo tanie w produkcji. Urządzenia te trafią między innymi do szkół. Nieco droższe będą modele z AMD Athlon oraz układem Radeon. To świetne sprzęty, które sprawdzą się jako uzupełnienie wydajnego desktopa. Na rynku pojawią się także Chromebooki "Premium" z procesorami Ryzen 3000C dla użytkowników, którzy potrzebują wysokiej mocy obliczeniowej lub Chromebook jest ich jedynym komputerem.

Architektura ZEN, karty Radeon oraz Wi-fi 6 i Bluetooth 5

Architektura ZEN po raz pierwszy trafia do Chromebooków. AMD nie ukrywa, że chodzi o układy oparte na starszym modelu architektonicznym. Według inżynierów starsze Ryzeny są na tyle wydane, aby podołać najbardziej zaawansowanym obliczeniom wykonywanym w Chrome OS. Należy pamiętać, że Chromebooki to głównie urządzenia działające jako terminale, a większość obliczeń wykonywanych jest w chmurze.

Układy graficzne Radeon pozwolą cieszyć się rewelacyjną jakością grafiki we wszystkich grach zaprojektowanych dla systemu operacyjnego Android.

Nie zabraknie również najnowszych standardów łączności - Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.0.

Ryzen 3000C w Chromebookach

AMD przygotowało po jednym procesorze Ryzen 3, Ryzen 5 oraz Ryzen 7. Mowa o układach Ryzen 3 3250C, Ryzen 5 3500C oraz Ryzen 7 3700C.

Wszystkie procesory korzystają z architektury ZEN+ i produkowane są w 12 nm. TDP wynosi 15 W.

Topowy układ posiada cztery rdzenie oraz osiem wątków, a także 10 rdzeniowy układ graficzny AMD Radeon o taktowaniu 1400 MHz.

Szczegóły znajdują się poniżej.

Athlon 3000C - procesor skrojony na miarę Chromebooka

AMD Athlon Gold 3150C oraz Athlon Silver 3050C to procesory, które idealnie pasują do charakterystyki Chromebooków. To tanie, ale wystarczająco wydajne układu z dwoma rdzeniami o wysokim taktowaniu oraz obsługa czterech wątków w tym samym czasie. Na pokładzie znajdziemy 2 i 3 rdzeniowe układy Radeon. Procesory mają TDP 15 W i korzystają z architektury ZEN.

14 nowych Chromebooków w 2020 roku

Na koniec AMD pochwaliło się, że do końca tego roku na rynku pojawi się czternaście nowych Chromebooków z zaprezentowanymi układami. Sześć komputerów zaoferuje procesory Ryzen oraz Athlon, a osiem konstrukcji opartych będzie na dotychczasowych układach AMD A.

Za produkcję Chromebooków z układami AMD odpowiedzialne będzie HP, ASUS oraz Lenovo.