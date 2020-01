AMD największym klientem TSMC w 2020 roku

Czyżby AMD rozpoczynało masową produkcję układów Zen do konsol następnej generacji?

Nie da się zaprzeczyć, że w kwestii rozwoju procesu produkcji układów scalonych AMD na przestrzeni ostatnich lat nadrobiło straty, a w dodatku wyprzedziło konkurencje. Najnowsze plotki wskazują, że w drugiej połowie 2020 roku AMD podwoi swoje zamówienia na 7 nm chipy, co według prognoz uczyni z czerwonych największego klienta TSMC. Zakłady w chwili obecnej mają zdolność produkcyjną na poziomie 110 000 WPM (wafels per month) w przypadku 7 nm procesu technologicznego. Wartość ta wzrośnie do około 140 000 WPM pod koniec tego roku.

Według Apple Daily, AMD będzie kupować około 20 % układów produkowanych przez TSMC.

W chwili obecnej AMD jest jednym z pięciu największych odbiorców układów produkowanych przez TSMC. Najwięcej 7 nm chipów kupuje Apple, które montuje je w swoich smartfonach. Oczekuje się, że gigant z Cupertino w tym roku skupi się na 5 nm procesorach, które zadebiutują w nowych iPhone'ach w trzecim kwartale roku.

Spółka HiSilicon zależna od Huawei'a, Qualcomm oraz SuperMicro planują zarezerwować po około 25 000 WPM, podczas, gdy MediaTek mówi o 20 000 WPM. Pozostałe 10 % produkcji przeznaczone jest dla innych klientów, w tym dla NVIDII, która pracuje nad procesorami graficznymi z rodziny Ampere, które wykorzystają 7 nm chipy.

Procesory Zen 2 zaliczyły bardzo udany debiut rynkowy, który doprowadził do problemów z dostępnością. Wyniki sprzedażowe przedstawione przez Mindfactory - największego detalicznego sprzedawcy sprzętu komputerowego jasno pokazują, że Zen 2 skradł serca maniaków komputerów. AMD ukradło Intelowi połowę klientów i spowodowało, że tracący rynek komputerów stacjonarnych przybrał na sile.

Bardzo możliwe, że AMD część swoich zamówień przeznaczy na produkcje układów Zen do konsol kolejnej generacji, które pojawią się w sprzedaży pod koniec roku. Sony potwierdziło już, ze PlayStation 5 wykorzysta 7 nm procesory Zen 2 od AMD. Podobny układ zostanie zastosowany w Xbox Series X. Obie konsole z pewnością zostana sprzedane w milionach egzemplarzy i przyniosą niesamowity zysk zarówno Sony, Microsoft'owi, jak i AMD.

