AMD obiecuje: będzie więcej procesorów

AMD sprzedaje wszystkie swoje układy na pniu i obiecuje, że nie zwolni tempa produkcji, a nawet je przyśpieszy. Nic dziwnego - sporo na tym zarabia.

Szefowie AMD zapowiedzieli, że planują dostarczyć w drugiej połowie 2021 rok więcej procesorów graficznych. Ma być to odpowiedź na kryzys na ryku kart graficznych, o którym dyskutowano podczas kwartalnego spotkania finansowego. Jest to zresztą w interesie producenta, którego dochody są niemal dwukrotnie wyższe, niż w ubiegłym roku. Dr Lisa Su, stojąca na czele AMD, zapowiedziała, że firma chce zwiększyć swoją obecność na rynku notebooków o co najmniej połowę. Ma tak się stać za sprawą procesorów z serii Ryzen 5000 Mobile. A w chwili obecnej przychody ze sprzedaży linii GPU Radeon 6000 wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z poprzednim. Jak jednak dodała, zapotrzebowanie wciąż przerasta moce przerobowe. AMD ma zamiar zaspokoić go na tyle, ile tylko będzie możliwe, co oznacza zwiększenie produkcji.

Producent odnotował kolosalny, 93-procentowy wzrost przychodów - 3,45 miliarda dolarów. Zysk netto wyniósł 555 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 243 procent ze 162 milionów dolarów, które firma odnotowała rok temu. AMD spodziewa się, że w drugim kwartale poradzi sobie nawet nie równie dobrze, ale nawet lepiej. Przewiduje wzrost o 86% w porównaniu z 2020 - do 3,6 miliarda dolarów. Aczkolwiek również odczuwa brak półprzewodników. Remedium na to mają być substraty, które pozwolą zachować ciągłość produkcji.

Lisa Su dodała, że AMD celuje również w komputery i laptopy high-endowe. Dział Computation and Graphics, który obejmuje rozwój procesorów Ryzen i karta graficznych Radeon, zwiększył przychody o 46% - do 2,1 miliarda dolarów. Duża w tym zasługa najnowszych konsol Xbox i Sony PlayStation, które korzystają z chipów AMD. AMD nie obawia się konkurencji - czyli Intela oraz Apple z M1. Ma wygrywać z nią zoptymalizowanym sprzętem, który będzie sprawdzać się we wszystkich ekosystemach.

