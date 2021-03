AMD obiecuje: w kwietniu koniec problemów z USB

Od miesiąca AMD zbiera raporty od użytkowników, którzy doświadczają problemów związanych z portami USB na płytach głównych AMD 500. Rozwiązanie ma zostać dostarczone dopiero w przyszłym miesiącu.

Płyty główne z linii AMD 500 mogą nieprzyjemnie zaskoczyć użytkowników - podpięte przez porty USB urządzenia potrafią niespodziewanie się rozłączyć. Dotyczy to zarówno myszek i klawiatur, jak i głośników czy mikrofonów. Oczywiście nietrudno zgadnąć, że jest to dla każdego irytująca sytuacja. Pierwsze zgłoszenia tego typu AMD otrzymało na przełomie stycznia i lutego, a dopiero teraz, niemal w połowie marca, deklaruje, że problem zostanie rozwiązany z kolejną aktualizacją AGESA - o numerze 1.2.0.2. Ma się ona pojawić w kwietniu. Niestety, producent nie podaje konkretnie, co wywołało ten nieprzyjemny problem.

Jeśli jesteś użytkownikiem jednej z tych płyt, możesz otrzymać AGESA jeszcze w marcu - wszystko zależy od używanego wariantu. Płyty z tej serii powstają we współpracy z innymi producentami, którzy także dokładają "swoje cegiełki" do nowego firmware i w przypadku niektórych modeli aktualizacja może pojawić się szybciej. Jak to sprawdzić? Po prostu zaglądając na oficjalną stronę wsparcia danej płyty. Tymczasem AMD opublikowało na Reddicie - której to platformy używa do komunikacji z użytkownikami - podziękowało za wszystkie zgłoszenia oraz przeprosiło za problem.

