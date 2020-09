AMD obiecuje, że Radeon RX 6000 będzie lepszy od Nvidii

Kilka dni temu premierę miały karty graficzne Nvidia GeForce RTX 3080 i 3090, jednak nie wszyscy są z nich zadowoleni. AMD odpowiada RX 6000, ale czy ich produkt będzie lepszy?

Premiera kart graficznych Nvidia GeForce RTX 3080 oraz 3090 odbiła się szerokim echem w ostatnich dniach. Pojawiły się głosy krytyki obu produktów, które wyprzedały się w mgnieniu oka. Najwyraźniej nakład okazał się za mały i do tej pory jest problem z kupnem. Konsumenci z całego świata dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczących nowych kart i nie wszyscy "owijają w bawełnę".

Jeden z użytkowników Twittera, Andre Elijah, który jest programistą VR, AR i XR publicznie skrytykował premierę RTX 3090. Twierdzi on, że słaba dostępność kart z pewnością powtórzy się przy okazji wejścia na rynek AMD Radeon i jest w stanie się o to założyć. Co ciekawe, odpowiedział mu Frank Azor - czyli główny architekt rozwiązań do gier i marketingu w AMD - który powiedział, że przyjmuje zakład.

I look forward to taking your $10 :) — Frank Azor (@AzorFrank) September 24, 2020

W kolejnym tweecie Frank Azor informuje, że firma przygotowuje się najlepiej jak umie do premiery i ma nadzieję, że sprosta oczekiwaniom konsumentów. Co może oznaczać, że producenci biorą pod uwagę duże zainteresowanie, i jednocześnie, analizują jak zniwelować problem braku dostępności do minimum.

Doing our best to set and meet proper expectations. We are listening, learning and adapting to offer the best experience we can. — Frank Azor (@AzorFrank) September 24, 2020

