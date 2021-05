AMD patentuje Gaming Super Resolution

AMD opatentowało technologię, która... no właśnie, czym jest? Czy to inna nazwa dla FidelityFX Super Resolution (FSR)?

Dokumenty patentowe zostały złożone w Biurze Patentowym USA. Jak do tej pory słyszeliśmy o FidelityFX Super Resolution, a Gaming Super Resolution pojawia się po raz pierwszy. Ostatnie plotki mówią, że FSR zostanie wprowadzone w lipcu, a samo AMD informuje, że "w tym roku", aczkolwiek żadnej konkretnej daty nie podaje. Nowy patent sugeruje technologię, która może napędzać FSR, ale również dobrze możemy mieć do czynienia z czymś całkowicie nowym. Z tego, co można wyczytać we wniosku patentowym, dowiadujemy się, że GSR będzie oparte na skalowaniu obrazu bez żadnych negatywnych efektów, jak rozmazania czy artefakty.

AMD deklaruje, że inżynierowie pracują nad konwencjonalnymi sieciami neuronowymi, które mają zostać zaprzęgnięte do zagwarantowania jakości obrazu, a wspomoże ich w tym technologia uczenia maszynowego. Ma to zagwarantować perfekcyjny obraz, doskonale oddający kolory i pozwalający na zachowanie wysokiej ilości klatek na sekundę. Nowa technologia ma współpracować zarówno z procesorami kart graficznych, jak i głównymi procesorami komputerów. Planowane jest jej wdrożenie także w urządzeniach mobilnych, zestawach top-box, smartfonach oraz tabletach.

Patent został złożony w listopadzie 2019 roku, jednak dopiero teraz ujrzał światło dzienne. Może być odpowiedzią na zaproponowane przez Nvidię rozwiązanie DLSS, aczkolwiek znajdzie zastosowanie na większej liczbie urządzeń, w tym konsolach z RDNA2.

