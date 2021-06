AMD po cichu wypuszcza APU Xbox Series X jako zestaw do komputerów stacjonarnych

AMD 4700S ma ośmiordzeniowy procesor i współpracuje z grafikami GeForce RTX oraz Radeon RX.

Co ciekawe, APU Xbox Series X okazało się w procesie produkcyjnym nieużyteczne dla konsol Xbox. Powodem pewne defekty techniczne. Ale korzystające z tego rozwiązania AMD 4700S to dedykowany zestaw dla desktopów. Mamy tu rozwiązanie zintegrowane, a więc wszystko gotowe do działania i mieszczące się na płycie pasującej do obudów mini-ITX. Procesor to ośmiordzenowy model w architekturze Zen2, którego nazwy nie podano. Wiemy, że obsługuje 16 wątków i ma wyłączone iGPU. W benchmarku przeprowadzonym przez Geekbench 5 taktowane wyniosło 3,6 GHz, a w trybie boost - 4 GHz. Nie brak pamięci - może być to 8 lub 16 GB.

AMD 4700S nie umieściło w zestawie wyjść wideo, a więc potrzebna jest płyta główna z kartą graficzną. Połączenie jest możliwe za pomocą slotu rozszerzenia PCIe x16, co oznacza, że lista wspieranych kart graficznych jest ograniczona. A konkretnie można korzystać z: Radeon 550, RX 550, RX 560, RX 570, RX 580, RX 590, GeForce GT 710, GT 1030, GTX 1050, GTX 1050 Ti oraz GTX 1060. Do złącz wracając - AMD 4700S ma dwa porty SATA III, port Gigabit Ethernet oaz trzy wejścia 3,5 mm. Znalazły się tu także cztery porty USB 2.0 oraz trzy USB 3.2 i jeden USB 3.2 Gen 1.

Układ pojawił się jak na razie tylko w Finlandii, gdzie kosztuje równowartość 317,38 USD, czyli ok. 1200 złotych. Nie wiadomo jeszcze, kiedy pojawi się w innych krajach oraz czy cena będzie taka sama. AMD 4700S może być ciekawą propozycją dla osób szukających taniego zestawu do złożenia komputera biurowego.

