AMD pokazało procesory Zen 4: Genoa i Bergamo. Ale to nie wszystko

Na wydarzeniu AMD Accelerated Data Center Premiere producent zaprezentował szereg nowości zarówno dla konsumentów, jak i... superkomputerów.

AMD ujawniło w końcu nowe informacje na temat Zen 4. A konkretnie - zapowiedziano dwa procesory o nazwach kodowych Genoa i Bergamo. Pierwszy pojawi się na rynku w przyszłym roku, drugi w pierwszej połowie 2023. Genoa ma być "najwydajniejszym procesorem na świecie w dziedzinie systemów komputerowych ogólnego przeznaczenia". Otrzyma w związku z tym aż 96 rdzeni oraz pełne wsparcie dla pamięci i interfejsów następnej generacji. Bergamo będzie mieć do 128 rdzeni - będą to rdzenie nazwane Zen 4c. Zostały one zaprojektowane z myślą o natywnych zastosowaniach w chmurze obliczeniowej. Oczywiście są w pełni kompatybilne z Zen 4.

AMD Instinct MI200. Foto: AMD

Innym produktem jest AMD Instinct MI200 - procesor graficzny do superkomputerów i sztucznej inteligencji, skonstruowany w oparciu o architekturę AMD CDNA 2. Jak podaje AMD: "4,9-krotnie wyższą wydajność niż konkurencyjne akceleratory w obliczeniach podwójnej precyzji (FP64) i przekracza poziom 380 TeraFLOPS szczytowej mocy w obliczeniach połowicznej precyzji (FP16) wykorzystywanej w sztucznej inteligencji". Jest już dostępny w ofercie HPE w ramach systemów HPE Cray EX Supercomputer. W pierwszym kwartale 2022 roku pojawi się w ofertach Dell, ASUS, Lenovo i innych producentów.

Zaprezentowano także AMD 3D V-Cache: jest to zaawansowana pamięć, obiecująca podniesienie wydajności do 50%. Zastosowano tu innowacyjną technologię trójwymiarowych chipletów, a zostanie zastosowana w procesorach EPYC trzeciej generacji.

Foto: AMD

A tak dr Lisa Su, prezes i dyrektor generalna AMD, podsumowała nowości:

Jesteśmy w takim megacyklu wydajnej komputeryzacji, który wzmaga zapotrzebowanie na coraz więcej mocy obliczeniowej, aby napędzać kolejne usługi i urządzenia, które wpływają na każdy aspekt naszego życia. Budujemy istotną pozycję w sektorze centrów danych za sprawą naszego portfolio wiodących produktów, czego przykładem jest wykorzystanie procesorów AMD EPYC w infrastrukturze Meta czy też połączenia AMD EPYC i AMD Instinct w superkomputerze Frontier, który będzie pierwszym eksaskalarnym superkomputerem w Stanach Zjednoczonych. Ponadto zapowiedzieliśmy dziś szereg nowych produktów, które będą ugruntowywać tę pozycję dzięki innowacyjnej konstrukcji, wiodącej technologii składania 3D, procesowi 5 nm

