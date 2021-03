AMD potwierdza procesory graficzne Radeon RX 6000. Jest ich dużo

AMD zaprezentowało Radeon RX 6700 XT i zapowiedziało, że odpowiedniki pojawią się w laptopach gamingowych.

Architektura RDNA 2 zadebiutowała wraz z serią Radeon RX 6800 oraz PlayStation 5 i Xbox Series X. Teraz, po oficjalnej prezentacji RX 6700 XT, wiadomo, że trafi do kolejnych urządzeń. Są to laptopy gamingowe, które podczas pokazu oznaczono jako linię RX 6000 (pokazuje to powyższa grafika). Poprzednio, przy pierwszej architekturze RDNA, wprowadzono ją tylko dla niewielu modeli z linii Radeon RX 5000 M. Produkowały je wyłącznie dwie firmy - MSI oraz Dell. W chwili obecnej ciężko znaleźć topowy model z RDNA1 - jest nim Radeon RX 5700M, dostępny w laptopie Dell Alienware Area-51m R2.

A co wiemy o nowych procesorach w gamingowej wersji RX 6700? Szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej pozostają tajemnicą AMD, ale serwis VideoCardz sporządził zestawienie, prezentujące procesory układów graficznych poszczególnych kart wraz z architekturą i zapotrzebowaniem na moc. Parametry oparte są na tym, co wiadomo o możliwościach konkretnych architektur.

Jeśli znajdzie ono potwierdzenie w rzeczywistości, gracze będą mieli w czym wybierać. Ale oczywiście musimy zaczekać na bardziej oficjalne informacje. A te powinny pojawić się już niedługo.

Źródło: VideoCardz