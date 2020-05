AMD prezentuje nową kartę dla profesjonalistów - relacja z premiery Radeon Pro VII

AMD odrobiło straty. Firma ma ambitny plan pokonania konkurencji, który staje się coraz bardziej osiągalny. Na rynku pojawia się właśnie nowy konkurent dla kart Quadro od Nvidii.

Wiosna dla czerwonych jest bardzo aktywna. Na rynku pojawiły się już tanie procesory Ryzen 3, budżetowy chispet B550 oraz mobilne układy z rodziny Ryzen Pro przeznaczone dla biznesowych komputerów przenośnych. Podczas, gdy myśleliśmy, że to już koniec nowości, AMD zaprezentowało jeszcze jeden produkt. Mowa o karcie graficznej wysokiej wydajności przeznaczonej dla profesjonalistów.

Na rynku debiutuje właśnie układ Radeon Pro VII. To karta graficzna przeznaczona do przeprowadzania symulacji ,streamowania, obróbki multimediów oraz zadań HPC (High Performance Computing).

Najnowszy układ graficzny Radeon Pro plasuje się pomiędzy Nvidią Quadro RTX 5000, a Quadro GV100 będą przy tym tańszy. Detaliczna cena wynosić będzie 1899 dolarów.

AMD dedykuje nowy układ graficzny między innymi do grup roboczych pracujących nad designem nadchodzących produktów/usług. Czerwoni deklarują, że Radeon Pro VII to idealna, przystępna dla budżetu firmy karta graficzna, która znacząco przyśpieszy postępy pracy. Układ graficzny poradzi sobie z projektowaniem produktów konsumenckich, maszyn, specyficznych materiałów do budowy skomplikowanych budowli, statków powietrznych oraz samochodów.

Od lat czerwoni mieli zaległości na rynku profesjonalnych kart graficznych do komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAE) oraz komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Aby zaistnieć ponownie na tym ogromnym i niezwykle ważnym, chociaż mało zauważalnym rynku AMD postanowiło zaatakować przystępną ceną.

Na prezentacji porównano wydajność dwóch kart graficznych Radeon Pro VII z dwoma układami Quadro GV100, które są obecnie ponad dwa razy droższe. Konfiguracja od AMD oferuje taką samą ilość pamięci, wykorzystuje nowoczesne PCIe 4.0, ma więcej portów mini-DP w wersji 1,4 oraz oferuje zauważalnie wyższą wydajność - deklarowane nawet 13,1 TFLOPs w porównaniu do 7,4 TFLOPs oferowanych przez układy Nvidii.

Dodatkowo Radeon Pro VII wspiera obsługę pamięci ECC z systemem kodowania korekcyjnego.

5x bardziej opłacalna wydajność

AMD zaprezentowało wydajność Radeon'a Pro VII na przykładzie oprogramowania Altair EDEM. Program ten obsługuje wszystkie nowości wprowadzone wraz z Radeonem Pro VII takie, jak PCIe 4.0. Nowy układ graficzny oferuje lepszą o 5,6 raza opłacalność po przeliczeniu kosztów zakupu kart graficznych Radeon oraz Quadro.

Radeon Pro VII dla filmowców i youtuberów

AMD chwali się również, że Radeon Pro VII to również idealna karta graficzna do montażu wideo. Układ obsługuje zarówno 4K, jak i bardziej przyszłościowe 8K. Karta graficzna Radeon Pro VII według AMD jest odpowiedzią na przyszłe zapotrzebowanie rynkowe. Już obecnie pojawiają się pierwsze smartfony nagrywające w 8K, a ilość urządzeń obsłgujacych nowy standard rośnie z dnia na dzień. W tym miejscu należy przypomnieć, że na jedną klatkę w 8K przypada 33,177,600 pikseli. To aż 16 razy więcej pojedynczych punktów, niż w przypadku popularnego Full HD.

Zwiększona rozdzielczość obniża wydajność, wymaga większej mocy obliczeniowej oraz pamięci o znacznie większej przepustowości.

W tym przypadku do porównania układu graficznego Radeon Pro VII z konkurencją posłużono się programem Adobe After Effects. Aplikacje od Adobe wymagają 1 GB pamięci na każde 1K pikseli na obrazie. W porównaniu z droższym RTX'em 5000 karta graficzna AMD Radeon Pro VII ma zapewniać porównywalną wydajność zapewniając przy tym większą energooszczędność. Różnica w ilości zużywanej energii wynosi 19 procent na korzyść układu od AMD.

Podobnie wygląda porównanie nowego układu w Adobe Photoshop. W tym przypadku Quadro RTX 5000 może być o około 3 mniej wydajny, niż Radeon Pro VII.

Większe różnice na korzyść układu AMD widoczne są podczas korzystania z akceleracji OpenCL. W tym wypadku Nvidia pozostaje w tyle o około 15 procent.

Ciekawie wygląda również porównanie renderowania wideo w rozdzielczości 8K z wykorzystaniem aplikacji DaVinci Resolve Studio. Układ graficzny Radeon w specyficznych przypadkach jest nawet o 1/4 szybszy od droższego konkurenta.

Wydajność to nie wszystko

AMD zwraca również uwagę na kwestie chłodzenia. Układy graficzne takie, jak Radeon Pro VII pracują z wykorzystaniem 100 procent swoich możliwości przez spory okres czasu. Niezwykle ważne jest, aby pozostawały one wtedy odpowiednio chłodzone. Układ Radeon Pro VII jest o 7 stopni Celsjusza chłodniejszy od RTX'a 5000 Quadro w takim samym scenariuszu wykorzystania.

AMD Remote Workstation

Karta graficzna Radeon Pro VII współpracuje z rozwiązaniem AMD Remote Workstation, które pozwala na wygodny zdalny dostęp do wysokowydajnej maszyny z Radeon Pro VII wprost z domowego zacisza przy wykorzystaniu laptopa.

AMD Radeon Pro Software

Radeon Pro VII współpracuje z najnowszą wersją sterowników Radeon Pro Software. Najnowsza wersja oprogramowania wprowadza opcję ProRender 2.0, która wspomaga softwareowo renderowanie za pośrednictwem procesora oraz karty graficznej. Korzystając z konfiguracji AMD Threadripper + Radeon Pro możemy liczyć na dwa razy mniejsze opóźnienia niż podczas korzystania z tego samego sprzętu bez włączonego ProRender 2.0.