AMD prezentuje specyfikacje Ryzen 7 5850U i 5 5650U

Miesiąc temu nowe, mobilne Ryzeny pojawiły się na stronie Hewlett Packard wraz z niedostępnymi jeszcze laptopami biznesowymi. Dziś Lenovo oficjalnie potwierdza, że znajdą się w ThinkPadach i podaje główne elementy ich specyfikacji.

Zaktualizowana linia ThinkPad T14 pojawiła się na oficjalnej stronie AMD. Dowiadujemy się z niej o możliwościach nowych Ryzenów. Model Ryzen 5 PRO 5650U ma mieć 6 rdzeni, obsługujących 12 wątków oraz taktowanie do 4,2 GHz. Silniejszy od niego jest Ryzen 7 PRO 5850U - dysponuje dwoma rdzeniami więcej, a częstotliwość taktowania może sięgać do 4,4 GHz. Zapotrzebowanie na moc to 10 i 25 W. Niestety, nie wiemy, ile jednostek obliczeniowych znajdzie się w procesorach. Poniższa tabelka nie mówi nam też niczego o kilku kluczowych elementach.

Oryginalne procesory Ryzen 5000U składały się z modeli wykonanych w architekturze Zen2 oraz Zen3 (czyli odpowiednio Lucienne i Cezanne). Nowy wariant PRO prawdopodobnie korzysta z tej drugiej, podobnie jak zintegrowane procesory graficzne. Być może czegoś więcej dowiemy się na jutrzejszym wydarzeniu "Where Gaming Begins", podczas którego AMD zaprezentuje oficjalnie swoją nową kartę graficzną Radeon RX 6700 XT.

Źródło: VideoCardz