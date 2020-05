AMD próbuje sił w biznesie - debiutują mobilne procesory AMD Ryzen Pro 4000

Razem z tanimi procesorami Ryzen 3 3000 oraz chipsetem B550 AMD postanowiło zaatakować segment biznesowych notebooków z nowymi układami Ryzen 4000 Pro.

Spis treści

Firma AMD przygotowała dla nas kilka nowości. Zaprezentowano tanią platformę B550, procesory Ryzen 3 3000 oraz skupiono się na laptopach biznesowych. To dwa segmenty rynku, które zostały przez czerwonych zaniedbane na przestrzeni ostatnich miesięcy, a nawet lat.

Na specjalnie zorganizowanym briefingu prasowym mieliśmy okazję zapoznać się z nowymi układami mobilnymi Ryzen 4000 z dopiskiem Pro. Dzięki nowym procesorom czerwoni konkurować będą z układami Intel Core wyposażonymi w technologię vPro i AMT.

Projektując nowe układy mobilne AMD skupiło się na trzech zasadniczych aspektach - produktywności, bezpieczeństwie i potrzebach biznesowych.

Rodzina procesorów AMD Ryzen Pro 4000

Na rynku pojawiła się właśnie nowa rodzina procesorów AMD Ryzen Pro 4000 przeznaczona dla profesjonalistów oraz odbiorców instytucjonalnych. Według czerwonych wchodzące na rynek układy wyznaczają nowy standard na rynku biznesowych komputerów osobistych.

Wydajność, która wpływa na produktywność

Najnowsze procesory AMD Ryzen Pro 4000 oferują więcej rdzeni i wątków przy zachowaniu takiej samej wydajności energetycznej. Oznacza to, że już wkrótce na rynku pojawią się ultralekkie i cienkie konstrukcje biznesowe wyposażone w nawet ośmiordzeniowe procesory.

Czerwoni chwalą się, że topowy układ Ryzen 7 Pro 4750U jest w chwili obecnej najszybszym procesorem dla ultramobilnych laptopów biznesowych. Względem procesorów Intel Core i7-10510U oraz Core i7 1065G, a także nieco starszego Core i7-8565U różnica w wydajności ma wynosić nawet 33 procent.

Po raz pierwszy procesory AMD skierowane dla odbiorców biznesowych wykorzystują architekturę Zen 2 oraz są zbudowane w 7 nm procesie technologicznym. Czerwoni informują, że procesory zostały zoptymalizowane do pracy z pakietami biurowymi.

Dodatkowo układy Ryzen Pro 4000 oferują zaawansowane technologie z zakresu bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Na rynku pojawią się trzy nowe układy - po jednym procesorze z rodziny Ryzen 3, Ryzen 5 oraz Ryzen 7.

Najtańszy procesor to Ryzen 3 Pro 4450U. To czterordzeniowy, ośmiowątkowy układ o bazowej częstotliwości taktowania 2,5 GHz (do 3,7 GHz w trybie Turbo). Ilość pamięci podręcznej wynosi 6 MB.

Środkowy układ - Ryzen 5 Pro 4650U oferuje już sześć rdzeni i dwanaście wątków. Bazowa częstotliwość taktowania wynosi 2,1 GHz (do 4,0 GHz w trybie Turbo), a ilość pamięci podręcznej to 11 MB.

Flagowy procesor Ryzen 7 Pro 4750U posiada aż osiem rdzeni i szesnaście wątków. W tym przypadku bazowa częstotliwość taktowania to 1,7 GHz (do 4,1 GHz w trybie Turbo). Najdroższy układ posiada 12 MB pamięci podręcznej.

Każdy z zaprezentowany procesorów posiada 15 W TDP.

Dla przypomnienia poprzednie układy Ryzen Pro 3000 posiadały maksymalnie cztery rdzeni oraz osiem wątków, a także zaledwie 6 MB pamięci podręcznej.

Wydajność wielowątkowa kluczem do sukcesu

Tegoroczne układy oferują zauważalny wzrost wydajności wielowątkowej, który jest konsekwencją zwiększenia ilości rdzeni.

W teście wielowątkowym Cinebench R20, Ryzen 7 Pro 4750U jest o 1,32 raza szybszy od swojego bezpośredniego poprzednika - modelu Ryzen 7 Pro 3700U. Wydajność graficzna wzrosła o nieco ponad 10 procent, a wydajność jednowątkowa o 29 procent.

Większa wydajność = większa produktywność

AMD chwali się, że wzrost wydajność pozytywnie wzrasta na wzrost produktywności w najpopularniejszych aplikacjach takich, jak pakiet biurowy Office czy przeglądarka Microsoft Edge. Podczas wykonywania skomplikowanych obliczeń w Excel'u nowy Ryzen 7 Pro 4750U jest nawet o 77 procent wydajniejszy od poprzednika.

W porównaniu do flagowego, sześciordzeniowego procesora Intel Core i7-10710U nowy układ od AMD jest nawet o 33 procent wydajniejszy w testach wielowątkowych. Średnio Ryzen 7 Pro 4750U osiąga rezultaty o 20 procent lepsze od konkurenta.

Większe różnice widoczne są podczas porównania pośredniego Ryzen'a 5 Pro 4650U z Intel Core i5-10210U.

7 nm = długi czas pracy na baterii

Najnowsze układy Ryzen Pro 4000 wykonane są w 7 nm procesie technologicznym przy wykorzystaniu efektywnej energetycznie architektury Zen 2. Czerwoni informują, że najnowsze procesory mobilne są dwa razy wydajniejsze energetycznie od konkurencyjnych układów Intel Comet Lake.

Projektując nowe procesory mobilne AMD udoskonaliło system zarządzania energią. Ryzen Pro 4000 oferują nowe systemy wykrywania pracy w spoczynku oraz są w stanie agresywniej zarządzać energią, co pozytywnie wpłynie na czas pracy na baterii.

AMD przekazało, że w testach wewnętrznych laptop wyposażony w procesor Ryzen 7 Pro 4750U był w stanie pracować na baterii nawet przez 20 godzin.

Na rynku pojawią się dwa rodzaje laptopów

Na rynku pojawią się dwa rodzaje laptopów biznesowych z układami AMD.

Czerwoni informują, że w sklepach znajdziemy tańsze konstrukcje pokroju HP ProBook 445/455 G7 wyposażone w klasyczne procesory Ryzen 4000 bez technologii Pro. Będą to komputery przeznaczone dla użytkowników domowych oraz małych firm. Znajdziemy w nich Windows'a 10 Pro oraz część rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.

Drugą grupą są laptopy dedykowane dla dużych firm oraz przedsiębiorców. Mowa między innymi o całej linii komputerów ThinkPad od Lenovo.

ThinkPad T14s Gen 1 z procesorem Ryzen Pro 4000 pozwoli pracować na baterii nawet przez 20 godzin.

AMD Pro vs Intel vPro

Biznesowe procesory nie miałby sensu bez specjalnych systemów do zarządzania i dbania o bezpieczeństwo.

Intel od lat rozwija autorską technologię vPro składającą się z trzech elementów - vPro Security, AMT oraz SIPP.

AMD Ryzen Pro 4000 dostarczane będą z systemem Pro, w którego skład wchodzi AMD Pro Security, AMD Pro Manageability oraz AMD Pro Business Ready. Składniki te pozwolą administratorom IT dbać o bezpieczeństwo komputerów służbowych.

AMD Pro zostało zintegrowane z systemem operacyjnym Windows 10 oraz autorskimi rozwiązaniami producentów, jak Lenovo ThinkShield czy HP Sure.