AMD przedstawia platformę Ryzen 7000 na Computex 2022

AMD potwierdza, że jego seria proceorów Ryzen 7000 ma wejść na rynek jesienią tego roku.

Choć nie poznaliśmy jeszcze dokładnych modeli procesorów, to na trwających właśnie w Tajwanie targach Computex AMD przedstawiło swoją platformę dla komputerów stacjonarnych. Dzięki temu poznaliśmy szczegóły dotyczące płyt głównych X670E, X670 i B650.

AMD potwierdziło, że seria układów Ryzen 7000 będzie obsługiwać standard PCIe Gen5, a także technologię pamięci DDR5. Procesory zainstalujemy na płycie głównej z gniazdem LGA1718. Ta zachowa kompatybilność z układami chłodzenia AM4. Co więcej, potwierdziła się plotka o jednostkach z wysokim TDP do 170 W.

Chipsety AMD z serii 600 obsługują PCIe Gen5 i DDR5

Wszystkie modele płyt bazujących na chipsetach serii 600 zapewniają obsługę pamięć DDR5 i PCIe Gen5.

AMD potwierdziło, że topowym modelem zostaje X670E (Extreme), który został zaprojektowany z myślą o „niezrównanych możliwościach i ekstremalnym overclockingu”. Ma on oferować PCIe Gen5 „wszędzie”. Tańszym wariantem ma być układ X670 przeznaczony „entuzjastów przetaktowywania”. Najtańsza platforma bazująca na chipsecie B650 będzie obsługiwać PCIe Gen5 tylko do dysków twardych.

Płyty główne z serii 600 oferują do 24 linii PCIe Gen5 do obsługi nośników czy kart graficznych, do 14 szybkich portów USB typu C ( 20 Gb/s), obsługę WiFI-E6 z DBS/Bluetooth Low Energy 5.2. Co ciekawe, AMD ujawniło również, że płyty główne z serii 600 będą wyposażone w maksymalnie cztery wyjścia HDMI 2.1 i DisplayPort 2. Będzie to przydatne, biorąc pod uwagę, że układy serii Ryzen 7000 o nazwie kodowej „Raphael” mają mieć zintegrowaną grafikę RDNA2.

Wszyscy główni producenci są już gotowi na wypuszczenie płyt głównych Socket AM5. Podczas konferencji AMD zaprezentowało kilka topowych modeli, w tym ASUS ROG Crosshair X670E Extreme, ASRock X670E Taichi, MSI MEG X670E ACE, GIGABYTE X670E AORUS Xtreme oraz BIOSTAR X670E Valkyrie.

AMD potwierdza również, że nowa platforma AM5 obsługuje nową technologię o nazwie SmartAccess Storage. Opiera się ona na Microsoft DirectStorage. DirectStorage umożliwia bezpośrednie transfery między urządzeniem pamięci masowej a pamięcią GPU, bez konieczności przesyłania danych przez procesor, co znacząco powinno skrócić czas ładowania czy doczytywania tekstur w grach.

AMD Ryzen 7000 taktowany 5,5 GHz

Podczas prezentacji zaprezentowano również jak najnowsze układy spisują się grach. Podczas rozgrywki w Ghostwire: Toyko zegar procesora wynosił 5 520,3 MHz. Niestety nie wiemy, czy jest to częstotliwość pojedynczego rdzenia, czy też procesor został przetaktowany. Biorąc pod uwagę ze układy ZEN4 mogą pracować z częstotliwością 5 GHz przy obciążeniu wszystkich rdzeni, to 5,5 GHz dla pojedynczego rdzenia nie byłaby całkowicie zaskakujące. Procesory Ryzen 7000 powinny zapewnić ponad 15% wzrost wydajności, jednak na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.

AMD planuje premierę rodziny procesorów Ryzen 7000 na jesień 2022 (prawdopodobnie między wrześniem a październikiem). W nadchodzących tygodniach firma prawdopodobnie przedstawi szczegóły dotyczące samej mikroarchitektury „Zen 4” i listę modeli procesorów Ryzen 7000 oraz ich specyfikację.

źródło: Techpowerup