AMD raportuje największe zyski od 14 lat

AMD idzie do przodu - Ryzeny okazały się strzałem w dziesiątkę i sprawiły, że firma odnotowała największy dochód od 14 lat. Zarabia także na procesorach serwerowych Epyc.

Jeśli szefowa AMD, Lisa Su, miałaby podsumować ubiegły kwartał, z pewnością mogłaby powiedzieć: "nie jesteśmy już dostawcami rozwiązań dla budżetowców". Okres ten przyniósł producentowi dochód w wysokości 1,8 miliarda dolarów, z czego 120 milionów to czysty zysk. Tak dobrze było ostatnio w 2005 roku, kiedy to świat zachwycił się procesorem Athlon 64 X2 (był to pierwszy dwurdzeniowy procesor produkowany przez AMD). Mało tego - w czwartym kwartale ma być jeszcze lepiej, a w porównaniu z poprzednim rokiem sprzedaż procesorów podskoczyła o 48%. Rok 2019 powinien zakończyć się łącznymi dochodami w wysokości 2,1 miliarda dolarów.

Na czym zarabia AMD? Przede wszystkim na procesorach desktopowych Ryzen, procesorach serwerowych Epyc oraz Radeonach. A konkretniej - napędza ją segment dedykowany desktopom, który generuje 36% dochodu, podczas gdy Radeony to 27%. Najbardziej popularniejsze produkty sygnowane logo producenta to Ryzen 9 oraz Ryzen 7. W przypadku procesorów Epyc najlepiej sprzedają się modele z 46 i 48 rdzeniami, wykonane w procesie 7 nm. Dlatego można już teraz powiedzieć, że rok 2019 jest bardzo dobrym rokiem dla producenta, a premiera procesora Ryzen 3950X - która została przesunięta - może jeszcze bardziej umocnić go na rynku.