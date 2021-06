AMD szykuje aż sześć modeli Radeon RX 6600XT

Tak wynika z wniosku złożonego w EEC. Można się też z niego dowiedzieć, że karty będą mieć 8 GB pamięci.

AMD wczoraj nie tylko pokazało światu oficjalnie technologię FSR, ale też zgłosiło sześć różnych modeli AMD Radeon RX 6600XT do Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EEC). Są to:

Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming OC PRO (GV-R66XTGAMINGOC PRO-8GD)

Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming PRO (GV-R66XTGAMING PRO-8GD)

Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming (GV-R66XTGAMING-8GD)

Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming OC (GV-R66XTGAMING OC-8GD)

Gigabyte Radeon RX 6600 XT Eagle OC (GV-R66XTEAGLE OC-8GD)

Gigabyte Radeon RX 6600 XT Eagle (GV-R66XTEAGLE-8GD)

Wszystkie karty dysponują 8 GB pamięci GDDR6. Potwierdza to wcześniejsze plotki mówiące o tym, że karty graficzne AMD bez XT w nazwie będą mieć do 12 GB, podczas gdy modele XT maksymalnie 8 GB. Wymienione układy korzystają z Navi 23 i cechują się wysokim taktowaniem - do 2,9 GHz. Szefowa AMD, Lisa Su, zapowiadała jednowiatraczkowe karty z rodziny Radeon RX 6000 na pierwszą połowę tego roku. Prawdopodobnie są to te właśnie modele. Ale do końca miesiąca pozostał tydzień - czy AMD nas zaskoczy?

Źródło: VideoCardz