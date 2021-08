AMD szykuje dla konkurencję dla RTX 3090?

Plotki donoszą, że AMD chce stworzyć godnego rywala dla flagowca Nvidii. Nie jest to jednak nowość, ponieważ ma być nim Radeon RX 6900 XTX. O tej karcie słyszymy od... marca.

AMD nie robi złych kart graficznych, ale to jednak GeForce RTX od Nvidii są królami rynku - i to pomimo kolosalnych przebitek w sklepach oraz problemów z nabyciem nowych modeli. Jeśli wierzyć kolejnym przeciekom o Radeon RX 6900 XTX, będzie to bardzo droga karta graficzna, która na długi czas stanie się flagowcem producenta. Tak przynajmniej podaje użytkownik CyberPunkCat na Twitterze.

Jak zauważa jednak serwis 3DCenter, podana przez niego specyfikacja karty jest identyczna, jak Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled (LC), czyli modelu dostępnego wyłącznie dla kontrahentów. Ma on obecnie dwie wersje - z procesorem graficznym Navi 21 XTX oraz Navi 21 XTXH. Ten drugi używany jest w takich kartach graficznych, jak ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula. Jak widać na udostępnionej grafice, wydajność to 24,93 TFLOP-sów, czyli nieco więcej od 23,04 TFLOP-sów w RX 6900 XT. Taktowanie karty ma wynosić 2,435 MHZ, co da jej 8% wzrost wydajności.

Zwraca uwagę informacja o 18 Gbps pamięci - jest to 16 GB pamięci DDR6 z większą przepustowością - 576 GB/s. Daje to 13% więcej od RX 6900 XT. TDP ma wzrosnąć z 300 na 350 W. No cóż - czy to wszystko się potwierdzi? Czy karta w ogóle zaistnieje? Jeśli tak się stanie, być może nastąpi to na jesieni. Pozostaje cierpliwie czekać na informacje.

Źródło: TechSpot