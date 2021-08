AMD szykuje kartę dla górników?

Wypatrzono specyficzny układ graficzny z Navi 21. Czyżby AMD chciało pójść w ślady Nvidii?

AMD nie podało jeszcze żadnych oficjalnych informacji, ale od czego przecieki? To właśnie z nich pochodzą zdjęcia w tym newsie. Trafiły do nas z Wietnamu za pośrednictwem użytkownika Twittera o nicku I-Leak_VN. Jest to karta z rodziny XFX z procesorem graficznym Navi 21 oraz bez jakichkolwiek złączy wideo. Design z dwoma slotami mocno kojarzy się z innym produktem AMD - Instinct M100 Accelerator. Widzimy dwa 8-pinowe złącza zasilania i to właśnie utwierdza nas w tym, że nie jest to Navi 22 ani Navi 10. No i w sumie to tyle, co wiemy, reszta to najwyżej hipotezy.

AMD ma sporo kart, które nadają się do wydobywania kryptowalut. Radeon RX 6600 XT jest świetne do wydobywania Ethereum - szybkość to 32 MH/s przy 55 W. Konkurencja, czyli Nvidia, wypuściła katy graficzne dla górników - a ponieważ sprzedają się ponoć nieźle, nie byłoby niczym dziwnym, gdyby AMD poszło w jej ślady. RDNA zostało stworzone do gier, a RDNA2 zwiększyło dwukrotnie wydajność. Sprawia to, że Radeony są w polu zainteresowania górników, jednak architektura kart narzuca pewne ograniczenia w wydobyciu. Rozwiązaniem mogłyby być takie właśnie dedykowane krypowalutom karty AMD.

Jeśli AMD coś takiego szykuje, zapewne dowiemy się o tym już niebawem.

Źródło: TechSpot, I-Leak_VN