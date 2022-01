AMD szykuje odświeżone RX 6000. Czym nas przyciągną?

AMD nie zamierza ustępować pola Nvidii, szykuje się takze na debiut kart graficznych Intela.

AMD szykuje aktualizację swojej desktopowej linii Radeon RX 6000. Nie jest to jednak oficjalna informacja, ale przeciek. Donosi on, że układy otrzymają szybszą pamięć - GDDR6 o przepustowości 18 Gbps. Nie będzie to pierwsza karta graficzna AMD z taką przepustowością. Tą była RX 6900 XT w wersji MBA (made-by-AMD) i z ciekłym chłodzeniem. Ale na tym może się nie skończyć, ponieważ Samsung zapowiada wprowadzenie nowego rodzaju pamięci GDDR6 - w standardzie JEDEC - który pozwoli osiągnąć 20 i 24 Gbps. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku i z pewnością AMD pokusi się o kolejne odświeżenie, a i konkurencja nie będzie spała.

Wracając od odświeżenia - nowe układy graficzne będzie można łatwo rozpoznać - w liczebniku będą mieć dwie ostatnie cyfry 50, czyli np. 6050, 6750, 6850 itp. Będą mieć także odświeżoną architekturę RDNA2, wykonaną w procesie litograficznym TSMC N6 (6 nm). Kiedy pojawią się na rynku? Tego przeciek nie pdoaje, ale jeśli AMD nie chce odstawać od konkurencji, powinno to mieć miejsce w pierwszym kwartale 2022 roku.

