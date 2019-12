AMD szykuje się do premiery pierwszego ośmiordzeniowego APU

Najnowsze APU wykorzysta architekturę Zen 2. Najwyższy model zaoferuje aż 8 rdzeni i 16 wątków. Podsumowujemy wszystkie informacje o nowym układzie.

Ostatnimi czasy układy APU od AMD zostały nieco zapomniane, ale najnowsze informacje wskazują, że już wkrótce się to zmieni. AMD planuje wprowadzić na rynek nowe układy oparte na architekturze Zen 2. Przypominamy, że APU to rozwinięcie platformy AMD Fusion. AMD Accelerated Processing Unit to nic innego, jak układ, który w jednym układzie scalonym łączy ze sobą procesor oraz kartę graficzną.

Źródło: amd.com

Premiera nowych procesorów Ryzen wywołała niemałe zamieszanie na rynku komputerów stacjonarnych, ale trzeba pamiętać, że obecnie trzon sprzedaży stanowią urządzenia mobilne, a tam AMD przegrywa z firmą Intel. Czerwoni zaprezentowali układy Ryzen 3000U. Microsoft pokusił się nawet o wykorzystanie dwóch specjalnie zaprojektowanych Ryzen Surface Edition w swoich komputerach Surface Laptop 3, ale pomimo tego liderem tej części rynku nadal pozostaje Intel.

Wprowadzenie architektury Renoir może przybliżyć AMD do upragnionego sukcesu. Zarówno AMD, jak i producenci sprzętu - Acer i HP testowali już co najmniej cztery różne układy APU z 15 W TDP, w benchmarku Futuremark 3DMark, co zostało zauważone przez uważnych użytkowników reddit'a. Zegary bazowe procesorów wynoszą odpowiednio 1,7 GHz, 1,8 GHz, 2 GHz oraz 2,4 GHz. PCMark 10 ujawnia dodatkowo, że procesor o taktowaniu bazowym ustalonym na 2 GHz to ośmiordzeniowy i ośmiowątkowy układ Ryzen 7 4700U, który w trybie turbo może podnieść swoje taktowanie nawet do 4,2 GHz.

W pierwszych testach układ ten pokonał swoją wydajnością poprzednika - model 3700U o 18 procent. Ryzen 7 4700U nie miał również problemów z wyprzedzeniem większości czterordzeniowych układów mobilnych Intel'a z literką U na końcu. Pomimo tego najnowsze śześciordzeniowe Intel'e nadal są zauważalnie wydajniejsze od Ryzen'a 7 4700U.

Po wycieku wyników z popularnych benchamrków na chińskim forum pojawił się wpis, który wskazuje, że AMD przygotowuje również dwa ośmiordzeniowe, ale szesznastowątkowe układy Ryzen 9 4900H oraz Ryzen 9 4800H. Najbardziej optymistyczne głosy donoszą, że układ ten ma konkurować z procesorem Intel Corei i9-9980H. Po wycieku nazw procesorów portal Tom's Hardware dotarł do aukcji laptopów z procesorami Renoir w irlandzkim sklepie Elara's Site.

W sieci znalazły się laptopy Asusa posiadające pod obudową procesory Ryzen 9 4800HS, Ryzen 5 4600HS oraz Ryzen 5 4600H. Urządzenia mają pojawić się fizycznie w magazynie sklepu już 31 grudnia, co może wskazywać na zbliżającą się wielkimi krokami premierę. Możliwe, że AMD odsłoni nowe układy w Las Vegas na targach CES 2020, które odbywają się na początku stycznia 2020 roku.

Źródło: techspot.com