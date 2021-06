AMD tworzy hybrydowy procesor. Nadchodzi nowa era!

Użytkownik Twittera o nicku Kepler odkrył w niedzielę 13 czerwca 2021 roku nowe informacje o nadchodzących układach AMD korzystających z technologii podobnej do big.LITTLE od AMD. Dokumenty szczegółowo opisują przenoszenie zadań (wątków) pomiędzy różnymi typami rdzeni w heterogenicznym procesorze.

Procesory x86 firmy AMD korzystać będą z klastrów wydajnych oraz energooszczędnych rdzeni. Podobne rozwiązanie znamy od kilku lat. Firma ARM stosuje je z powodzeniem w układach dla smartfonów i urządzeń przenośnych z Androidem.

Wniosek patentowy sugeruje, że hybrydowy procesor AMD może faktycznie pojawić się na rynku, ale nie mamy 100% gwarancji, że faktycznie tak się stanie. Wiemy już, że Intel w 12 generacji układów Core wykorzysta architekturę hybrydową, więc możemy założyć, że AMD nie będzie chciało pozostać w tyle.

Wniosek patentowy Method of Task Transition Between Heterogeneous Processors został opublikowany kilka dni temu - 10 czerwca 2021 roku - ale pierwotnie został złożony w 2019 roku.

Możliwe, że informacje, które się w nim znajdują zostaną wykorzystane w procesora APU AMD Ryzen 8000 (Strix Point). Układy te mają zawierać wysokowydajne rdzenie Zen 5 oraz energooszczędne (pomocnicze) jednostki Zen 4D.

