AMD tylko z 4% udziałem na runku detykowanych kart graficznych

W serwisie Hardwaretimes pojawiła się ciekawa analiza rynku kart graficznych z podziałem na dostawców układów.

Podczas gdy większość z nas martwi się cenami kart graficznych, to okazuję się, że i tak najpopularniejsze na rynku są układu zintegrowane. Według najnowszych danych JPR (ekstrapolowanych przez 3D Center), 68% użytkowników nadal polega wyłącznie na zintegrowanych procesorach graficznych i to od Intela.

zdj. 3D center

Spośród pozostałych 32% użytkowników 16,5% z nich korzysta z kart graficznych NVIDIA GeForce z podziałem na 7,9% karty dedykowane a 7,3% na urządzenia mobilne. Natomiast, aż 13,1% udziału na rynku przypada układom APU Radeon. Niestety dedykowane karty czerwonych wypadają najgorzej 3,6 %, gdzie karty dla komputerów stacjonarnych stanowią 2%.

zdj. JPR

W ciągu ostatniego roku rynek kart graficznych znajdował się w stagnacji z powodu niedoborów komponentów, skalpowania i boomu kryptowalut. W porównaniu z poprzednim rokiem udział NVIDIA wzrósł o 3%, podczas gdy AMD spadło o tę samą wartość.

zdj. hardwaretimes

Tymczasem zintegrowane procesory graficzne odnotowały wzrost o prawie 5% w porównaniu rok-do-roku. Niekoniecznie oznacza to, że mniej użytkowników korzysta z oddzielnych kart graficznych. To tylko wskazówka o rosnących dostawach komputerów PC. Prawie każdy komputer jest obecnie dostarczany z iGPU, a trzy z czterech znich są wyposażone w produkty Intela.

Ponieważ Intel jest gotowy do wejścia na rynek GPU w przyszłym roku, ciekawie będzie zobaczyć, kto jako pierwszy straci udział w rynku na rzecz nowicjusza. Obiektywnie patrząc, AMD może być trudniej konkurować z dwoma rywalami naraz. Dodając do tego fakt, że procesory graficzne Arc będą produkowane w tych samych zakładach TSMC, co produkty AMD, a to oznacza po prostu mniejszą podaż dla tych drugich.

fot. Brad Chacos

źródło: Hardwaretimes