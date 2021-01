AMD ujawnia architekturę Ryzen 5000 Cezanne

Procesory mobilne AMD Ryzen 5000 zadebiutowały w zeszłym roku i cieszą się dużym zainteresowaniem. A my mamy szczegółowe informacje na temat ich architektury.

AMD potwierdziło, że Cezanne APU ma kość 180mm2, czyli o 15% większą od Renoira. W tym APU znajdziemy 10,87 mld tranzystorów - o 10% więcej, niż u poprzedników. Architektura to oczywiście Zen 3, co pozwoliło na zdublowanie wielkości pamięci cache L3 do 16MB. Jest ona obecnie używana przez wszystkie rdzenie. APU wspiera pamięć typu LPDDR4, która doskonale nadaje się dla ultra-cienkich laptopów. Producent oznajmił, że nowe procesory mobilne w architekturze Zen 3 to "historyczny skok wydajności pojedynczego rdzenia". Jako przykład podał 5900 HX - ten ośmiordzeniowy, high-endowy procesor jest 19% szybszy od flagowca Intela - Core i9-10980HK.

Co ciekawe, mobilne układy Zen3 zostały pokazane zaledwie kilka miesięcy po premierze Zen 2, dlatego Cezanne ma wiele wspólnego z Renoir. Głowna - i jakże ważna - różnica to lepsze jednostki obliczeniowe. Procesor posiada zintegrowany układ graficzny Vega, wykonany w procesie 7nm. Układ taktowany jest na 2,1 GHz. Dzięki zastosowaniu w Cezanne nowych technologii regulujących zużycie mocy, żywotność baterii laptopa może wydłużyć się nawet o dwie godziny. Jednym z rozwiązań na tym obszarze jest specjalny kontroler, kontrolujący napięcie każdego rdzenia, co wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na energię całego procesora.

Laptopy z procesorami Ryzen 5000H oraz 5000U trafią na rynek w lutym - jak zapowiadało AMD na targach CES 2021. Wiele modeli z nimi można już zamawiać w przedsprzedaży.

Źródło i grafiki: Videocardz