AMD uspokaja: "górnicy" nie są ważniejsi od graczy

Pod koniec sierpnia pojawiła się informacja, że AMD "pójdzie w górnictwo". Teraz nie wycofuje się ze swoich planów, ale zarazem deklaruje, że gaming stoi dla firmy na pierwszym miejscu.

Przypomnę - 26 sierpnia pojawiła się tajemnicza karta graficzna z rodziny XFX z procesorem graficznym Navi 21 oraz bez jakichkolwiek złączy wideo, co jasno wskazuje na jej przeznaczenie do kopania kryptowalut. Póki co żadnych nowości na jej temat nie ma, ale AMD prewencyjnie uspokaja i podaje, że "kryptowaluty nie są dla niej priorytetem". Takie słowa padły z ust dyrektora finansowego firmy podczas Deutsche Bank's 2021 Technology Conference. Były one częścią odpowiedzi na pytanie, jaka gałąź IT stanowi dla AMD priorytet?

Jak się okazuje, AMD stawia na równi gaming, centra danych oraz zastosowania biznesowe. Dopiero po tej trójce znajdują się kryptowaluty. Ostatnia rodzina Radeon to seria 6000, ale jak pokazują wszelkie zestawienia i statystyki, znacznie bardziej popularne wśród graczy są układy RTX 30. Jeśli AMD chce zawojować rynek gier - musi jeszcze mocno nad tym popracować.

Zobacz również:

Źródło: TechSpot