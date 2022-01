AMD usuwa swój post "4 GB RAM to za mało do gier". I ogłasza kartę z... 4 GB RAM

Wniosek: uważaj na to, co piszesz, aby zdyskredytować konkurencję.

W 2020 roku AMD na swoim blogu opublikowało wpis na temat tego, ile GB pamięci RAM potrzebuje współczesna karta graficzna, aby bezproblemowo obsłużyć wszystkie nowe tytuły. Znalazło się tam wyliczenie, w którym jasno twierdzono, że 4 GB to za mało. Jak uzasadniano, zastosowanie tylko 4 GB to same nieszczęścia - wyskakiwanie błędów, zacinanie się gry, obniżona liczba klatek, a nawet przerywanie działania i wywalanie do pulpitu. Zasadniczo mogę się z tym zgodzić - im więcej mocy ma karta graficzna, tym lepiej. Ale niespodziewanie z bloga AMD zniknął wspomniany wpis.

Zbiegło się to z datą oficjalnego zaprezentowania układu Radeon RX 6500XT. Cytując klasyka: "przypadek? Nie sądzę". A nie sądzę, ponieważ karta ta wyposażona została w... 4GB VRAM. Model ten stworzono w architekturze RDNA2, a cena producenta (MSRP) to zaledwie 199 USD, czyli ok. 800 złotych. Zastosowano w niej procesor Navi 24, który początkowo był przeznaczony wyłącznie dla budżetowych laptopów, jednak ze względu na problemy z produkcją zdecydowano się zastosować go w kartach graficznych dla desktopów.

Zobacz również:

Źródło: VideoCardz