AMD wprowadza FidelityFX dla konsol Xbox

FidelityFX jest doskonale znane posiadaczom kart graficznych Radeon. Teraz zagości również na konsolach Xbox najnowszej generacji.

Opracowana przez AMD technologia FidelityFX to rozwiązanie, na które składa się kilka technologii, w tym Stochastic Screen Space Reflections (SSSR), odpowiadająca za realistyczne odbicia oraz Contrast Adaptive Sharpening, mające za zadanie zapewnienie optymalnego kontrastu i skalowanie obrazu do najlepszej rozdzielczości. Została ona wprowadzona do kart Radeon, ale również konsole Xbox Series S oraz X korzystają z procesorów AMD Zen2 z grafiką RDNA2. Dlatego od dzisiaj FidelityFX będzie dostępne na te konsole, co ma znacznie poprawić komfort zabawy.

W celu wykorzystania pełnych możliwości, deweloperzy otrzymają specjalny Xbox Series X|S Game Development Kit (GDK). Pozwoli on na dodanie do gier wspomnianych wcześniej rozwiązań i jest zarazem pierwszym krokiem do wprowadzenia Super Resolution na konsolach, które jest kolejnym rozwiązaniem w ramach FidelityFX. Pojawi się ona również dla graczy PC, więc wszyscy będą zadowoleni. Pierwsze gry konsolowe z wykorzystaniem technologii AMD pojawią się już w tym kwartale, nie zdradzono jednak ich tytułów. Nie wiadomo również, co z konkurencją, czyli PlayStation.

Źródło: VideoCardz, AMD