AMD wprowadza na rynek nowe procesory Ryzen PRO 3000 oraz Athlon

AMD nie osiada na laurach - zaprezentował kolejne procesory przeznaczone dla desktopów oraz laptopów.

AMD ogłosił kolejno globalny debiut procesorów:

AMD Ryzen PRO 3000 - linia ta dedykowana jest desktopom używanym w małym i średnim biznesie. Są one stworzone w celu zapewnienia dwukrotnie większej wydajności od poprzedników, przy jednoczesnym zapewnieniu cichej pracy. Jak podaje producent, przerabiają dane aż 127% szybciej, niż konkurenci (co prawda nie zostali podani, ale można domyślić się, że chodzi o Intela) - dotyczy to zarówno uruchamiania symulacji, jak i zastosowań w nauce czy branży analitycznej. Procesory w tej rodzinie powstały w procesie 7nm i mają do 12 rdzeni korzystających z architektury "Zen 2". Każdy procesor z linii AMD Ryzen PRO ma zaimplementowane technologie AMD GuardMI, AMD Memory Guard. procesory te trafią do urządzeń HP EliteDesk 705 G5 w wersjach Small Form Factor oraz Mini.

Rodzina składa się z następujących procesorów:

AMD Ryzen 9 PRO 3900 - 12 rdzeni, 24 wątki, 3,1 GHz (4,3 GHz w trybie turbo),

AMD Ryzen 7 PRO 3700 - 8 rdzeni, 16 wątków, 3,6 GHz (4,4 GHz w trybie turbo)

AMD Ryzen 5 PRO 3600 - 6 rdzeni, 12 wątków, 3,6 GHz (4,2 GHz w trybie turbo)

AMD Ryzen PRO z układem Radeon Vega Graphics - dostępne są cztery modele - dwie wersje 5 PRO 3400 oraz dwie 3 PRO 3200G. Pierwsze mają cztery rdzenie i osiem wątków, drugie - cztery rdzenie i cztery wątki.

AMD Athlon PRO 300GE - zaprezentowano tylko jeden model - ma dwa rdzenie i cztery wątki, taktowanie wynosi 3,4 GHz.

Wszystkie procesory wchodzą do sprzedaży już dzisiaj.