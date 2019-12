AMD wprowadza nowe oprogramowanie dla kart Radeon

AMD jak co roku wprowadza zimową aktualizację swojego oprogramowania Radeon Software

AMD obecne jest na rynku kart graficznych od wielu lat, ale czym byłaby grafika bez odpowiednich sterowników i oprogramowania? Z tego powodu czerwoni od wielu lat opracowują coraz to nowsze wersje AMD Radeon Software.

Stosowane dziś rozwiązanie wywodzi się z Catalyst Control Center, które w 2015 roku zmieniło się w Radeon Software. Przy okazji AMD postanowiło bardzo gruntownie przebudować interfejs użytkownika, a także funkcjonalność oprogramowania. Jak słusznie podkreślono na prezentacji od 1998 do 2011 roku mieliśmy do czynienia z epoką okienkowych ustawień systemu Windows, a od 2011 roku trwa era interfejsu użytkownika.

Fundamentalne założenia

AMD projektując oprogramowanie Radeon Software przyjęło trzy fundamentalne założenia. Czerwoni skupili się na funkcjonalności, wydajności oraz stabilności, a wszystko poparte jest oczekiwaniami i odpowiedziami zwrotnymi od użytkowników Radeon Software.

Jak zmieniało się oprogramowanie Radeon Software

Producent chwali się, że corocznie do Radeon Software implementowane jest średnio 16 nowych lub znacząco ulepszonych funkcji. Wydajność rośnie rokrocznie o około 12 procent, a stabilność wynosi 93 procent. Dane dotyczące stabilności oprogramowania Radeon Software pochodzą z badań z czerwca ubiegłego roku.

Według AMD użytkownicy oceniają aplikację Radeon Software na 4,5 w 5 stopniowej skali. Niestety producent nie zdradził szczegółów dotyczących metodyki przeprowadzania badań.

Czerwoni w kwestii stabilności mocno współpracują z Microsoftem. Uzyskane od giganta z Redmond logi oraz zgromadzone dane pozwalają AMD analizować dlaczego i w jakich przypadkach oprogramowanie zawodzi. Według Microsoftu "Dzięki bliskiej współpracy z Microsoft, firma AMD osiągnęła nowy kamień milowy na drodze do zapewnienia stabilnych sterowników dla użytkowników - najbardziej wytrzymałego sterownika graficznego AMD, jaki kiedykolwiek pojawił się na rynku."

Zmodyfikowany instalator

Przy okazji tegorocznej aktualizacji AMD postanowiło zmodyfikować proces instalacji oprogramowania. Dzięki zmianom użytkownicy mogli będą zainstalować Radeon Software za pomocą "jednego kliknięcia". Dodatkowo wszystkie spersonalizowane ustawienia będą zachowywane podczas aktualizacji do nowszej wersji, a czas instalacji ma zmniejszyć się nawet o 34 procent. Trzeba jednak pamiętać, że wszystko zależy od specyfikacji technicznej komputera.

Profile użytkowników

Kolejną nowością są profile użytkowników. Dzięki nim użytkownicy nie muszą na nowo konfigurować oprogramowania, gdy chcą przetestować jego nowe funkcje/ustawienia. AMD adresuje tą nowość głównie dla początkujących użytkowników.

Nowa aplikacja Radeon Software

Tegoroczna aktualizacja wprowadza zmieniony interfejs całej aplikacji. Wśród nowości znalazło się Game Center, które pokazuje osiągnięcia w danych tytułach i umożliwia śledzić statystyki. Dodatkowo za pomocą Game Center można uruchomić wszystkie gry niezależnie od sklepu, w którym zostały zakupione.

Nie zabrakło nowego paska System Status, który pozwala sprawdzić wszystkie najważniejsze informacje. Na System Status pokazują się aktualizacje oprogramowania, a także status podłączonego telefon komórkowego.

AMD zastosowało również autorską wersję rozwiązania Game Bar, które znamy z systemu Windows 10. W narzędziu Media & Capture można szybko i wygodnie wykonać zrzut ekranu lub nagrać kawałek rozgrywki. Czerwoni umożliwiają także stworzenie GIF'a.

Co ciekawe AMD postanowiło wbudować przeglądarkę internetową w oprogramowanie Radeon Software.

Skalowanie gier

Najnowsza wersja oprogramowania Radeon Software posiada narzędzie Integer Display Scaling, które pozwala wyostrzyć nieco starsze tytuły. Na prezentacji posłużono się grą Warcraft Tides of Darkness 2, a różnica widoczna jest na pierwszy rzut oka. Gra nadal wygląda na tytuł retro, ale wszystkie krawędzie są bardziej ostre. AMD informuje, że największe różnice widoczne są przy wykorzystaniu ekranów z wysokim ppi.

Radeon Software Adrenalin 2020 Edition to nie tylko nowe funkcje. AMD zdecydowało się także na ulepszenie niektórych rozwiązań, które są juz dostępne. Mowa miedzy innymi o Radeon Anti-Lag. Rozwiazanie to pozwala zredukować opóźnienia i zwiększyć szybkość reakcji. Teraz Radeon Anti-Lag otrzymuje wsparcie dla DirectX 9 na układach sprzed RX 5000 Series.

Ulepszeń doczekało się również Image Sharpening. Technologia ta wspiera teraz gry z DX 11 i posiada możliwość włączenia/wyłączenia bezpośrednio z poziomu gry. Uaktywnienie Image Sharpening ma obniżyć wydajność o maksymalnie 2 procent.

Nowością jest DirectML Media Filters. Opcja ta pozwala zmniejszyć szumy wykorzystując uczenie maszynowe.

AMD Radeon Boost

AMD Radeon Boost to nowość, która pozwala chwilowo zwiększyć wydajność gdy wykryta zostanie dynamiczna akcja. Rozwiązanie to bazuje na szybkiej zmianie rozdzielczości w locie. Gdy oprogramowanie wykryje, że akcja staje się coraz szybsza oraz istnieje prawdopodobieństwo, że karta graficzna nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej wydajność Radeon Boost obniży chwilowo rozdzielczość, aby ją odciążyć. W chwili obecnej kompatybilne są następujące tytuły: Overwatch, PlayerUnknow's Battlegrounds, Borderland 3, Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Destiny 2, GTA V oraz Call of Duty World War II.

AMD informuje, że średni wzrost wydajności wynikający z aktywacji Radeon Boost wynosi w wyżej wymienionych tytułach 22 procent.

AMD Link

AMD Link to nowa aplikacja dla graczy na urządzenia mobilne oraz telewizory. Rozwiązanie zaoferuje ujednolicony wygląd oraz wszystkie funkcje streamingowe w jednym miejscu. Wersja na urządzenia z Androidem zadebiutuje 10 grudnia. Odpowiednik na iOS'a pojawi się w App Store 23 grudnia.

Rozwiązanie to oferuje nowy wysoki bitrate oraz kodowanie x265, które zwiększy jakość streamingu przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na przepustowość łącza.