AMD wprowadza nowy system numeracji dla procesorów Ryzen

Dzięki konkretny oznaczeniom każdy będzie wiedzieć, do czego służy wybrany model.

Jak podaje AMD, zmiany w systemie numeracji mają kilka celów. Główny to pokazywanie samą nazwą, do czego przeznaczony jest dany mobilny procesor Ryzen. Co za tym idzie - wiadomo od razu, jakie są jego możliwości, jaką ma architekturę, itp. A skąd będzie to wiadomo? Pomoże w tym autorski system dekodowania. Został on pokazany na przykładzie hipotetycznego modelu Ryzen 5 7640U:

Fot.: AMD

Kolejną motywacją do wprowadzenia nowego systemu nazewnictwa jest dynamiczny rozwoju mobilnego segmentu Ryzenów. W katalogu AMD znajdziemy zarówno procesory do urządzeń biurowych, jak i gamingowych, a w przyszłym roku pojawi się także linia Mendocino dla bogatych w funkcje laptopów w cenie ok. 500 USD, czy Dragon Range dla najwydajniejszych maszyn do grania. Nowe, mobilne procesory będą numerowane wg poniższego schematu:

Fot.: AMD

Co warto podkreślić - zmiany numeracji dotyczą tylko procesorów mobilnych. W przypadku desktopowych nic się nie zmieni i nadal pozostaną takie, jak dotychczas.

Źródło: AMD

Zobacz również: