AMD wypuszcza sterownik - ma zlikwidować niską wydajność na Windows 11

Sterownik producenta ma ostatecznie zlikwidować problemy związane ze spadkiem wydajności procesorów AMD w systemie Windows 11.

Zaledwie dwa dni po premierze Windows 11 okazało się, że procesory AMD Ryzen tracą co najmniej kilka procent wydajności, a w skrajnych przypadkach dochodziło nawet do jej zmniejszenia o 15%. 16 października Microsoft wypuścił specjalną łatkę, jednak nie do końca rozwiązała ona ten problem. Dlatego zajęło się nim również samo AMD. I to właśnie dzisiaj opublikowany został nowy sterownik, który ma umożliwić pełne rozwinięcie żagli procesorom z serii Ryzen.

Sterownik wpływa na zachowanie UEFI CPPC2 w systemie Windows 11 build 22000.189 (lub nowszym). Co ciekawe - jest on przeznaczony nie tylko dla Windows 11, ale również Windows 10. Wszystkie zmiany dotyczą zaawansowanych technologii, które zwykłemu użytkownikowi nic nie powiedzą - ważne jest jednak, że ma to działać. Jeśli jednak kogoś interesują szczegóły, znajdzie dokładną listę zmian na tej stronie.

Źródło: Neowin, AMD