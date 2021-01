AMD z rekordowymi wynikami za końcówkę i cały 2020 rok

Advanced Micro Devices Inc (AMD) zaprezentowało raport finansowy za ostatni kwartał oraz cały 2020 rok. Przychody i dochody rekordowo poszybowały w górę.

Choć świat zapamięta 2020 rok negatywnie, dla AMD będzie on jednym z najlepszych w historii firmy. Ostatni kwartał 2020 roku przyniósł producentowi 3,2 mld dochodu, co jest o 16% lepszym wynikiem, niż III kwartał - wówczas było to 2,8 mld dolarów. Z kolei cały ubiegły rok przyniósł 9,8 mld dolarów dochodu, co jest skokiem aż o 45% w porównaniu z 2019 roku. Powodem jest oczywiście pandemia, która zmusiła ludzi do pozostania w domach oraz przejście na pracę zdalną, w związku z czym nabywali oni nowy sprzęt. Największe dochody płyną oczywiście z działu procesorów oraz procesorów graficznych, gdzie AMD walczy o dominację z Inetelem oraz Nvidią. W chwili obecnej ma 22,4% rynku procesorów, ale Ryzen 5000 z pewnością pozwoli na zyskanie kolejnych procentów. W przypadku procesorów graficznych zanotowano wzrost udziału w rynku o 1% (w porównaniu sprzed roku). W chwili obecnej wynosi on 23%, jednak nie jest to rekord - w ostatnim kwartale 2019 roku było ro 31%.

Z innych ciekawych danych odnotowaliśmy 480 mln dolarów wolnych środków, a także 554 mln dolarów na działania operacyjne. W stosunku do analogicznych okresów ubiegłego roku są to wzrosty odpowiednio o 20 i 25%. Poza procesorami AMD zarabia także w segmentach urządzeń dla biznesu oraz podzespołów dla serwerów. W przypadku urządzeń zanotowano wzrost dochodów o 20%. Wszystkie wymienione wyniki znacznie przekraczają wcześniejsze oczekiwania firmy i są z pewnością dobrą motywacją dla dalszych prac nad rozwijanymi liniami produktów.

Źródło: WCCF Tech