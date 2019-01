AMD zapowiada nowe, mobilne chipsety Ryzen i dla Chromebooków

Na CES 2019 AMD zapowiedział czterodzeniowe procesory Ryzen z grafiką Radeon Vega oraz - co może zaskakiwać - procesory dla Chromebooków.

W 2019 roku AMD zapowiedziało ekspansję na laptopy z nowymi, czterordzeniowymi procesorami Ryzen z grafiką Radeon Vega. Specjalna seria będzie przeznaczona na Chromebooki. Prezentacja Ryzen obejmowała po parze chipsetów Ryzen 7, Ryzen 5 oraz Ryzen 3. Modele 7 i 5 używają współbieżnej wielowątkowości (SMT – Simultaneous Multi-Threading), aby mogły obsługiwać osiem wątków. Ryzen 3 3300 to cztery rdzenie bez SMT. Najtańszy (i najsłabszy) to Ryzen 3 3200U, który ma co prawda SMT, ale tylko dwa rdzenie. Dla budżetowych laptopów zaprezentowano Athlon 300U, wyposażony w SMT i dwa rdzenie.

Vega Inside

Oprócz obecności lub braku SMT, procesory różnią się również ilością rdzeni układów graficznych (GPU). Ryzen 7 3700U ma ich dziesięć, Ryzen 5 - osiem, Ryzen 3 3300U - sześć, a Ryzen 3 3200U i Athlon 300U tylko trzy. Patrząc na praktyczne efekty w grach, AMD zapowiada przy Ryzen 7 3700U osiąganie 87 fps w Rocket League - ale pod warunkiem, że gramy na niskich ustawieniach graficznych. Porównuje to od razu do konkurencyjnego Core i7-8565U “Whiskey Lake” z układem graficznym HD 620, który w takich samych warunkach osiąga 73 fps. Inne porównanie to Fortnite. Grając na laptopie z procesorem Ryzen 7 3700U możemy spodziewać się 50 fps, podczas gdy przy Core i7-8565U - 40 fps. Mówiąc ogólnie, większość gier powinna pracować płynnie w 720p przy średnich i niskich ustawieniach. Przy programach podano za przykład Adobe Photoshop. Przy Ryzen 5 3500U można wykonać kompletną transformację zdjęcia w 56 sekund, podczas gdy przy Core i5-8250U zajmie to 77 sekund. Różnica bierze się z lepszej akceleracji procesorów w Ryzenie - oczywiście wszystkie porównania to dane od AMD.

AMD w końcu z ChromeOS

AMD zdecydowało się w końcu rozszerzyć ofertę na Chromebooki. Procesory A6-9220C i A4-9120C mają pojawić się w kilku urządzeniach tego typu, wyprodukowanych m.in. przez HP i Acer. Należy jednak pamiętać, że nie będą mieć rdzeni graficznych Ryzen ani Vega. Wszystkie procesory z serii A to czterordzeniowce z grafiką Radeon R5, stworzone w procesie technologicznym 28nm. Wyposażone są w APU Stony Ridge, które nie zalicza się do najnowszych, aczkolwiek przy Chromebookach nie ma to większego znaczenia. Patrząc na wydajność, seria A i tak jest znacznie lepsza niż Celeron N czy Pentium N. AMD podaje, że przy edycji materiałów multimedialnych A4-9120C działa 33% szybciej od Celerona N3350, a podczas przeglądania sieci i korzystania z aplikacji webowych będzie szybsze o odpowiednio 23 i 13%.

Pojawienie się AMD na Chromebookach jest w pewien sposób ważniejsze niż w przypadku maszyn gamingowych z Windows. W 2015 roku AMD nie wierzyło, że Chromebooki odniosą sukces. Ich szerokie zastosowanie w edukacji sprawiło, że firma zmieniła zdanie - co z kolei może dać Chromebookom lepsze możliwości i stać nowym motorem napędowym ich sprzedaży. Ponadto da bodziec dla Intela o powalczenie na tym obszarze - dzięki czemu każdy będzie starać się zaproponować konsumentom jak najlepsze rozwiązania.