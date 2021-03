AMD zaprezentowało procesory serwerowe AMD EPYC 7003

Mario Silveira, korporacyjny wiceprezes AMD dla regionu EMEA, podsumował nowe produkty:

Dzisiejsza data to ważny krok na naszej drodze do coraz wydajniejszych rozwiązań serwerowych, które zapewniamy naszym klientom w regionie EMEA. Od czasu wprowadzenia procesorów AMD EPYC na rynek liczba klientów w EMEA, która korzysta z naszych rozwiązań, wzrosła sześciokrotnie i wiele jest dużych wdrożeń w sektorach superkomputerów oraz chmury. Dzięki wiodącej architekturze, wydajności i nowoczesnym funkcjom ochronnym procesory EPYC Serii 7003 to najlepszy wybór i nowy punkt odniesienia dla współczesnych centrów danych. Dzięki nim klienci w EMEA będą mogli dalej modernizować działanie swoich centrów danych w miarę jak rozwijają swój biznes