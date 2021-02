AMD zaprezentuje Radeon RX 6700 XT na specjalnym wydarzeniu

AMD pokaże kartę graficzną Radeon RX 6700 XT na specjalnym wydarzeniu online, które odbędzie się 3 marca o godzinie 17 czasu polskiego. Zostało nazwane Where Gaming Begins Episode: 3. Dlaczego w nazwie mamy trójkę? Otóż jest to trzecia odsłona kart z rodziny Radeon RX 6000. Teaser, który możesz zobaczyć poniżej, ukazuje design karty - co nie jest żadną nowością, ponieważ pokazano go już w grudniu 2020 roku - a sam producent dodał jeszcze do tego w kilku innych wpisach, że AMD Radeon RX 6700XT będzie korzystać z procesora graficznego Navi22. Pojawią się dwa warianty: główny RX 6700XT oraz samo RX 6700, mający nieco mniejsze możliwości od głównego.

Jeśli chodzi o specyfikację, oprócz Navi22 możemy spodziewać się 2560 procesorów strumieniowych oraz do 12 GB pamięci DDR6. W karcie znajdą się trzy złącza DisplayPort oraz jedno wyjście HDMI. Nie będzie natomiast żadnego łącza USB C. Karta Radeon RX 6700 XT ma być konkurentem dla NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk