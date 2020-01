AMD zarabia - Ryzen i Epyc idą jak świeże bułeczki

AMD ogłosiło raport finansowy za czwarty kwartał 2019. W ciągu roku zanotowało wzrost zysków aż o 42%!

AMD wprowadziło nowe procesory rok temu i okazały się strzałem w dziesiątkę. Procesory Ryzen oraz układy graficzne Radeon to dwa najlepiej sprzedające się podzespoły tej marki w ciągu ostatnich sześciu lat! Jeśli trafią do nowych konsol - Xbox X Series X oraz PlayStation 5 - ta tendencja może się utrzymać! Producent doskonale wykorzystał właściwy moment na rynku i wzrost sprzedaży uzyskał wynik dwucyfrowy. Zysk firmy za ostatni kwartał wyniósł 170 mld dolarów, co jest wzrostem o 38 milionów do roku 2018. Dochód podskoczył o 50% - do 2,13 miliarda dolarów. I to rekord firmy.

Lisa Su, szefowa AMD, podsumowała: "Kontynuujemy zdobywanie rynku gier PC oraz serwerów. Ale chcemy zaoferować wysokiej jakości produkty w szerokim zakresie - od desktopów, poprzez centra danych, na konsolach kończąc".

Następnym wielkim wydarzeniem dla firmy będzie zaprezentowanie procesorów mobilnych Ryzen 4000. Jako pierwsze mają korzystać z architektury Zen 2 oraz być wykonane w procesie technologicznym 7nm. Zdaniem analityków AMD, w bieżącym roku ma trafić na rynek ok. 100 urządzeń mobilnych z tym procesorem. Su potwierdziła, że AMD odświeży linię Navi za pomocą czegoś, co nazwała "architekturą RDNA następnej generacji". O co chodzi? Tego dowiemy się 5 marca.