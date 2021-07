AMD zarobiło kolosalne pieniądze

AMD podało raport finansowy za drugi kwartał 2021 roku. Przychód jest aż o 99% większy, niż w analogicznym okresie 2020 roku. Na czym zarabia producent?

AMD (czyli Advanced Micro Devices) zanotowało w drugim kwartale 3,9 mld USD przychodu - to właśnie o 99% więcej w stosunku do 2020 roku. Zysk firmy na czysto wyniósł 1,8 mld, co jest o 4% więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem. Producent może pochwalić się silnym wzrostem w obydwu swoich głównych działach. Pierwszy to komputery osobiste i biznesowe, drugi - produktów wbudowanych. Pierwszy to przychód 2,2 mld dolarów, drugi - 1,7 mld. W obu przypadkach wzrost wynosi 12%.

AMD dużo zawdzięcza sprzedaży linii Ryzen 6000, mocną pozycją są także inne układu GPU oraz procesory - co ciekawe, wzięcie mają najdroższe układy. Nie można też zapomnieć, że procesory AMD napędzają konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Produkcja podzespołów do konsol to dochód na poziomie 398 mln dolarów. No i nie bez znaczenia są serwery - procesory EPYC zaliczają piąty z rzędu kwartał wzrostu zapotrzebowania na nie, dobrze sprzedają się także wcześniejsze generacje.

Zobacz również:

Akcjonariusze AMD mają powody do zadowolenia, a ponieważ wciąż rośnie zapotrzebowanie na procesory, kolejny okres zapowiada się równie dobrze, a nawet nieco lepiej. W trzecim kwartale AMD spodziewa się przychodu wysokości 4,1 mld USD. Wszystko wskazuje na to, że ma szansę na realizację tej prognozy.

Źródło: WCCF Tech