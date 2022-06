AMD zdobywa się na miły gest i wypuszcza ważny sterownik dla... Windows 7

Są takie firmy, które skupiają się tylko na najnowszych systemach, ale AMD udowodniło właśnie, że się do nich nie zalicza. Z jakiej okazji użytkownicy "siódemki" otrzymują nowy sterownik?

Mniej więcej rok temu AMD po raz pierwszy wypuściło sterownik Radeon Software, który nie był przeznaczony dla Windows 7. Od wersji 21.6.1 minimum systemowe to Windows 10. Jednak jest w zwyczaju, że producenci łamią tę zasadę i wypuszczają poprawki mające na celu naprawę świeżo odkrytych bugów lub podatności dla starszych systemów i sprzętów. I tak właśnie dzieje się teraz. Producent opublikował sterownik z numerem 22.6.1, który przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla Windows 7.

Jaki to problem wymagał takiego działania? Błąd firmware, który sprawiał, że oprogramowanie AMD Radeon Software mogło nie być w stanie zainstalować niektórych podzespołów graficznych producenta, jak choćby RX 6900 XT. Wspomniałem, że to sterownik przeznaczony dla systemów Windows 7 64-bit - w przypadku Windows 10 i 11 pojawią się oddzielne sterowniki. Ostatnio wydane dla nich noszą numer 22.5.2.

A co ciekawe, z Windows 7chyba jeszcze nie koniec - AMD jest poinformowane o dwóch problemach występujących na tym systemie. Pierwszy sprawia, że funkcja Enchanced Sync powoduje wyświetlanie ciemnego ekranu, drugi to z kolei nadmiarowe wartości pamięci. Tak czy owak AMD wykonało wart docenienia gest w kierunku wszystkich użytkowników, którzy nie czują potrzeby zmiany Windows 7 na co innego - i chwała mu za to.

