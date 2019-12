AOC przedstawia dwa nowe monitory dla graczy

Katalog produktów AOC powiększył się o dwa monitory gamingowe. Czym cechują się 34-calowe modele CU34G2 oraz CU34G2X?

AOC CU34G2 oraz AOC CU34G2X to monitory zakrzywione, które natywnie wyświetlają obraz w rozdzielczości 3440x1440 pikseli, a różni je częstotliwość odświeżania obrazu. W pierwszym modelu współczynnik ten wynosi 100 Hz, w drugim jest to 144 Hz. Oprócz tego występuje minimalna różnica w pokryciu palety barw sRGB. W przypadku CU34G2 wynosi ona 124%, przy CU34G2X jest to nieco mniej - 119%. Co z kolei jest wspólne dla obu monitorów, to rodzaj podświetlenia matrycy - WLED, wykorzystywanie technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync, jasność 300 cd/m² oraz kąty widzenia 178° w poziomie i w pionie.

W obudowie znajdują się dwa porty HDMI 2.0 oraz pojedynczy DisplayPort 1.2 i czteroportowy hub USB 3.0. Mogą zarówno stać, jak i być montowane na uchwycie VESA 100 x 100 (nie jest załączony do zestawu). Oba modele trafią do sklepów stacjonarnych oraz online w styczniu 2020 roku. Sugerowana przed producenta cena za model AOC CU34G2X to 2479 PLN, a za AOCCU34G2 - 2009 zł.