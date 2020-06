APU AMD Ryzen 5000 "Cezanne" z Zen 3 oraz Vega

Kolejna generacja procesorów APU AMD Ryzen 5000 o kryptonimie Cezanne została zauważona, tym razem ID urządzenia dla wspomnianych układów zostało potwierdzone wraz ze szczegółami dotyczącymi tego, czego można się spodziewać po stronie CPU i GPU.

APU AMD o nazwie kodowej Cezanne, ma w nadchodzącym roku zasilać Ryzeny 5000 zarówno na platformach stacjonarnych jak i przenośnych. Rodzina Cezanne zastąpi procesory APU Renoir Ryzen 4000, które są dostępne na notebookach od kwietnia i zadebiutują na stacjonarnej platformie AM4 w najbliższych miesiącach.

Wczoraj użytkownik Twittera Komachi potwierdził, że APU AMD Cezanne będzie objęty numerem ID 1638. Inny użytkownik - Rogame - zauważył już co najmniej 13 PCI ID dla tej konkretnej rodziny. AMD Renoir korzysta z 1636 PCI ID, natomiast niskonapięciowa linia procesorów APU Van Gogh będzie korzystać z 163F PCI ID.

Komachi zwraca również uwagę, że układy APU Cezanne są oparte na architekturze GFX9, co oznacza, że po raz kolejny zobaczymy ulepszoną wersję Vegi na układach APU nowej generacji. APU Cezanne będą wyposażone w zupełnie nowy rdzeń CPU, podobnie jak układy APU Renoir, ale będą działać z ulepszoną wersją istniejącego GPU. Użytkownik ten poinformował także, że procesory Cezanne trafią na platformę AM4, co oznacza, że gniazdo to będzie wspierane do 2021 roku oraz, że możemy się spodziewać, iż AMD dokona aktualizacji do AM5 około 2022 roku. Wydaje się to bardzo prawdopodobne, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że procesory Zen 3 "Vermeer" zostaną wprowadzone na rynek jeszcze w tym roku.

Rodzina układów Cezanne ma zostać podzielona na dwa segmenty dla laptopów: wysokowydajny Cezanne-H i energooszczędny Cezanne-U.

Procesory Ryzen 5000 będą wykorzystywały gniazdo FP6 lub AM4. Oba znajdziemy w istniejących układach. Taki ruch z pewnością pomoże producentom laptopów, ponieważ będą oni mogli wykorzystać ten sam design, podczas gdy użytkownicy komputerów stacjonarnych będą mogli wymienić procesor na nowy, bez konieczności zmiany płyty głównej.

Układ GPU w APU Cezanne będzie udoskonaloną wersją istniejącego układu GPU Vega, będącym również jego najbardziej dopracowaną do tej pory formą. Poprzednie raporty mówiły, że procesory APU Cezanne będą produkowane na procesie technologicznym TSMC N7. CPU po raz kolejny będzie główną aktualizacją, natomiast GPU otrzyma podobne ulepszenia, jakie widzieliśmy na udoskonalonym układzie graficznym Vega 7nm z rodziny układów APU Renoir. Dzięki temu, rdzenie CPU Zen 3 zapewnią ogromny skok wydajności w przeliczeniu na wat i w stosunku do architektury Zen 2.

Procesory AMD Cezanne powinny pojawić się w sklepach w 2021 roku. Na targach CES 2021 powinniśmy usłyszeć ich zapowiedź, a ich premiera prawdopodobnie odbędzie się w okolicach Computexu 2021.

