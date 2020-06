AR również na tańszych smartfonach - oto nowa aktualizacja usług Google

Google zaktualizowało Usługi Google dla rozszerzonej rzeczywistości. Ucieszą się posiadacze nowych, ale tanich smartfonów z Androidem.

Rozszerzona rzeczywistość już wkrótce nie będzie dostępna tylko i wyłącznie na najdroższy, flagowych smartfonach. Tańsze konstrukcje stają się coraz wydajniejsze i bez problemu są w stanie podołać obliczeniom niezbędnym do działania AR.

Źródło: xda-developers.com

Google również zauważyło tą zależność i postanowiło zaktualizować aplikację Google Play Services for AR znaną wcześniej jako Google ARCore. Jest to nic innego jak plugin Usług Google do obsługi rozszerzonej rzeczywistości.

Rozwiązanie to umożliwia aplikacjom tworzenie rozszerzonej rzeczywistości na kompatybilnych urządzeniach bez konieczności posiadania dodatkowego sprzętu. Usługa wykorzystuje obecne w urządzeniu podzespoły takie, jak kamery oraz czujniki. Aby całość działała bez zastrzeżeń Google musi blisko współpracować z producentami sprzętu w celu stworzenia niestandardowych profili kalibracji dla każdego urządzenia z osobna, aby zapewnić prawidłowe działanie AR.

Ponieważ na rynku co chwilę pojawiają się nowe urządzenia, Google dosyć systematycznie aktualizuje swoje oprogramowanie Google Play Services for AR.

Aktualnie z rozszerzoną rzeczywistością od Google kompatybilnych jest 21 nowych urządzeń. Co istotne na zaktualizowanej liście znajdziemy również tańsze smartfony z niższej półki cenowej.

Oto wszystkie urządzenia, które właśnie otrzymały obsługę Usług Google dla rozszerzonej rzeczywistości:

LG K61

LG Signature Edition 2019

Motorola Moto G Power

Motorola Edge

Motorola Edge+

Realme 6

Realme 6 Pro

OPPO Reno3

OPPO Reno3 5G

OPPO Reno3 Pro 5G

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Sony Xperia 1 II

Vivo iQOO 3 5G

Vivo iQOO Neo 3 5G

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi POCO X2

Xiaomi Redmi K30

Aktualizacja udostępniana jest na wszystkie urządzenia partiami. Po jej zainstalowaniu wyżej wymienione modele staną się kompatybilne między innymi z funkcją Live View w Mapach oraz AR+Mode w Pokemon Go.

Sprawdź, ile kosztuje Realme 6. Zapoznaj się również z naszym testem tego smartfona.

Aktualne ceny w sklepach Smartfon Oppo Realme 5 Pro 8/128GB Green EU 6.3 Zielony 1 140 zł

Źródło: xda-developers.com