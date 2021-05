ARM prezentuje układy graficzne Mali-G710, G610, G510 oraz G310

ARM zaprezentowało nowe układy graficzne, które w przyszłym roku trafią do flagowców. Szykuje się mocny skok wydajności.

Nowe układy graficzne będą mieć lepszą wydajność od poprzedników, a w 2022 roku zagoszczą na milionach smartfonów - od flagowców po telefony budżetowe. Jak podało ARM w informacji prasowej, w ubiegłym roku obecna generacja układów Mali trafiła do ponad miliarda urządzeń. Nowe układy zaoferują jeszcze większą wydajność oraz elastyczność, co przełoży się na optymalizację pracy telefonów oraz ich elastyczność i skalowalność. Zmiany dostrzegą zwłaszcza gracze - znacznie ulepszy się cieniowanie, efekty wizualne oraz częstotliwość odświeżania obrazu.

Flagowiec Arm Mali-G710 to najmocniejszy z zaprezentowanych układów, który trafi do telefonów z najwyższej półki cenowej, w tym modeli gamingowych. Zaraz za nim mamy Arm Mali-G510, który trafi nie tylko do średniaków, ale również urządzeń telewizyjnych, zestawów top-box oraz Chromebooków. Arm Mali-G310 to budżetowce, urządzenia TV, smartwatche oraz wearables z obsługą AR i VR.

Mali-G710 korzysta z technologii Shader Core, która została zmieniona w celu podniesienia wydajności. Układ ma konfigurowalną liczbą rdzeni, przy czym najmniejsza to 7, a największa aż 16. Rdzenie są większe od tych z poprzedniej generacji, lepiej także radzą sobie z zarządzaniem energią. Zastosowano tu rónież bardziej zaawansowane algorytmy nauczania maszynowego. Mali-G610 ma oferować podobne możliwości. Jak podaje AMR, będą one "prawie-premium". Czyli to samo, co w G710, ale nieco słabiej. Z kolei układy G510 oraz G310 mają być rozwiązaniem stawiającym na jakość przy dobrym wykorzystaniu zasilania.

Na ogłoszenie pierwszych smartfonów korzystających z nowych rozwiązań musimy jeszcze poczekać. Wszystko wskazuje na to, że będzie warto!

Źródło: VideoCardz