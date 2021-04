ASRock X370 - modyfikacja firmware umożliwia korzystanie z procesorów Ryzen 5000

Nowe procesory AMD nie będą działać na starszych płytach głównych... chyba, że wprowadzi się odpowiednią modyfikację do BIOS-u. I tak właśnie zrobiono.

Gdy AMD zapowiedziało, że procesory stworzone przy wykorzystaniu architektury Zen3 są przeznaczone tylko dla płyt głównych B450 oraz X470, oznaczało to konieczność ich zakupu przez osoby chcące korzystać z nowych Ryzenów, a posiadające starsze modele. Jednym z nich jest ASRock X370. Tak było... do teraz. Jak donosi HKEPC Hardware, pojawiło się zmodyfikowane firmware dla płyt głównych ASRock X370, pozwalające na używanie na nich procesorów z serii Ryzen 5000. Obejmuje to modele:

Fatal1ty X370 Gaming K4

Fatal1ty X370 Gaming X

370 Killer SLI

X370 Killer SLI/ac

X370 Taichi

Fatal1ty X370 Professional Gaming

Trzeba jednak zaznaczyć, że modyfikacja firmware nie została stworzona przez samego producenta, czyli ASRock, ale nieznaną bliżej firmę trzecią. Dlatego wprowadzenie zmian może być nieco ryzykowne. Warto też dodać, że zmiana nie dodaje dostępu do interfejsu PCIe 4.0. Dlatego kto chce - może zaryzykować, ale sugerowałbym zaczekanie na jakieś testy.

