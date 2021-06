ASRock prezentuje płytę główną H510 Pro BTC+ za jedyne 279,99 dolarów

Oficjalna premiera dopiero za miesiąc, ale my juz znamy szczegóły. Jak wygląda płyta główna H510 Pro BTC+ i gdzie ją kupić? Czytaj w artykule.

Płyta główna H510 Pro BTC+ została zaprojektowana specjalnie do kopania kryptowalut. Wykorzystuje ona gniazdo LGA1200 i chipset H510, co pozwala użytkownikom na tworzenie platform wydobywczych wykorzystujących procesory Comet Lake i Rocket Lake najnowszej generacji.

Płyta główna ASRock H510 Pro BTC+ Cryptocurrency Mining jest bardzo długa przez to, że posiada sześć slotów z rozszerzeniem PCIe 3.0 x16. Ponieważ karty graficzne są wykorzystywane do wydobywania kryptowalut, posiadanie większej ich ilości w jednym systemie jest bardziej opłacalne niż posiadanie wielu systemów. A większa ilość slotów PCIe pozwala na wykorzystanie dodatkowych kart graficznych. Jednakże tylko pierwszy slot działa z prędkością x16, podczas gdy pozostałe 5 działa z prędkością x1.

Jeśli chodzi o dodatkowe cechy H510 Pro BTC+ - ta płyta główna posiada też czterofazowe rozwiązanie zasilania z dławikami 50A. Co do pamięci, użytkownik jest ograniczony do jednego slotu i 32GB. Prędkości różnią się w zależności od platformy - DDR4-2933 na platformie Comet Lake i DDR4-3200 na platformie Rocket Lake. Są też dwie opcje pamięci masowej - port SATA III oraz slot M.2 110 mm, który obsługuje dyski oparte na interfejsie SATA.

Dzięki 6 slotom PCIe 3.0 x16 na płycie głównej, ASRock H510 Pro BTC+ jest większa od innych płyt. Jej wymiary to 50,1x22,4cm, a więc z pewnością nie zmieści się w każdej obudowie i nawet nie powinna się tam znajdować. Płyta jest dostępna w przedsprzedaży na Newegg w cenie 279,99 dolarów, a oficjalna premiera odbędzie się 18 lipca.

Źródło: wccftech.com